Piatok28. november 2025, meniny má Henrieta, zajtra Vratko

Mazón odstúpil: Novým lídrom španielskeho regiónu Valencia je kandidát ľudovcov

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

VALENCIA - Predsedom vlády španielskej provincie Valencia sa vo štvrtok stal Juan Francisco Pérez Llorca. Kandidát opozičnej Ľudovej strany je považovaný za blízkeho spojenca Carlosa Mazóna, ktorý po silnom tlaku verejnosti odstúpil 3. novembra. Pérez Llorca získal v regionálnom parlamente nadpolovičnú podporu aj vďaka hlasom krajne pravicovej strany Vox, informovala agentúra AFP.

Mazón sa vzdal funkcie

Mazón sa vzdal funkcie pre nezvládnutie záplav, pri ktorých na jeseň minulého roka v regióne Valencia zahynulo 229 ľudí. Odvtedy ho verejnosť vyzývala na odstúpenie takmer každý deň a demisiu oznámil až po roku intenzívneho preverovania jeho programu a pohybu v deň tragédie. AFP ozrejmila, že krízový manažment je v Španielsku predovšetkým regionálnou kompetenciou. Mazón musel vysvetľovať svoj program v deň povodne, ktorý zahŕňal aj niekoľkohodinový obed s novinárom. Kritici tvrdia, že jeho neprítomnosť prispela k neskorému odoslaniu hromadnej varovnej správy a obyvatelia ju dostali až vtedy, keď sa už voda valila ulicami valencijských miest.

Pérez Llorca počas rozpravy o svojej nominácii uviedol, že jeho prvým krokom vo funkcii bude „ospravedlnenie sa pozostalým po 229 obetiach“. Tí pravidelne protestovali a žiadali, aby Mazón vyvodil zodpovednosť za svoju nečinnosť v čase prírodnej katastrofy a odstúpil. Teraz požadujú jeho stíhanie. Mazón po demisii zostáva regionálnym poslancom, čo mu poskytuje imunitu v prebiehajúcom trestnom vyšetrovaní postupu pri zvládaní povodní.

Viac o téme: ŠpanielskoKandidátValenciaJuan Francisco Pérez Llorca
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Smrť a zúfalstvo v
Smrť a zúfalstvo v bani v Astúrii: Nehoda pripravila o život baníka! Záchrana ďalších pokračuje
Zahraničné
Ilustračné foto
Španielsko prešetrí spoločnosť Meta pre možné porušenie súkromia používateľov
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Podľa Winklera sa Bratislava rýchlo zadlžuje a zanevrela na bezpečnosť občanov
Podľa Winklera sa Bratislava rýchlo zadlžuje a zanevrela na bezpečnosť občanov
Správy
Tréner Slovana o svojom synovi: Vlado bol dnes veľmi platný, mal najlepšie čísla z mužstva
Tréner Slovana o svojom synovi: Vlado bol dnes veľmi platný, mal najlepšie čísla z mužstva
Futbal
Tréner Slovana Vladimír Weiss: Za vôľu a disciplínu sme si zaslúžili vyhrať
Tréner Slovana Vladimír Weiss: Za vôľu a disciplínu sme si zaslúžili vyhrať
Futbal

Domáce správy

FOTO Vodiči, spozornite! Ráno treba
Vodiči, spozornite! Ráno treba v TEJTO časti Slovenska počítať s hmlou
Domáce
Vláda bude mimoriadne rokovať:
Vláda bude mimoriadne rokovať: Pôjde o príspevok na pomoc pri odkázanosti na inú osobu
Domáce
FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce
Košičania opäť pomáhali: V Jesennom topánkobraní vyzbierali stovky párov pre ľudí v núdzi
Košičania opäť pomáhali: V Jesennom topánkobraní vyzbierali stovky párov pre ľudí v núdzi
Košice

Zahraničné

Dráma v Kolíne nad
Dráma v Kolíne nad Rýnom! Evakuovali 6-tisíc ľudí počas zneškodňovania leteckých bômb
Zahraničné
Mazón odstúpil: Novým lídrom
Mazón odstúpil: Novým lídrom španielskeho regiónu Valencia je kandidát ľudovcov
Zahraničné
Katastrofa v Ázii! Silné
Katastrofa v Ázii! Silné dažde si vyžiadali desiatky mŕtvych
Zahraničné
Izraelský krajne pravicový minister
Izraelský minister Ben Gvir podporil útok na dvoch Palestínčanov v Predjordánsku
Zahraničné

Prominenti

Dcéra Robbieho Williamsa hviezdou
Dcéra Robbieho Williamsa hviezdou premiéry: Herecký debut krásnej školáčky!
Zahraniční prominenti
Prečo Soňa Skoncová stále
Prečo Soňa Skoncová stále nie je vydatá? Do svadby ju tlačia už aj... Je najvyšší čas!
Domáci prominenti
Viktor Vincze
Vincze v úprimnej spovedi: Markizácka KAUZA mala DOPAD aj na Maxíka! Čo videl doma, si zapamätá navždy
Domáci prominenti
Anna Nicole Smith
Neslávne známa playmate: Svadba s miliardárom nad hrobom, smrť syna, drogy a smutný KONIEC
Osobnosti

Zaujímavosti

Tekutá myrha z ikony
NESKUTOČNÉ, čo sa deje s touto ikonou: Z obrazu Ježiša prúdi myrha! Tisíce ľudí sa hrnú pozrieť ZÁZRAK
Zaujímavosti
Chcete syna? História vám
Chcete syna? História vám prezradí, kedy sú najväčšie šance na chlapca! Odborníčka radí, vytiahnite kalendár
Zaujímavosti
Radosť s peňazí.
Z úplnej náhody MILIARDÁRI: Skupina SENIOROV vyhrala štvrť miliardy eur v lotérii! Peniaze si nechcú nechať
Zaujímavosti
Adolf Hitler Uunona
NEUVERÍTE, kto opäť kandiduje vo voľbách: Adolf Hitler sa uchádza o politickú moc! Voliči nie sú nadšení
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce
Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Zabudnite na povinnosti, ide sa oddychovať!
feminity.sk
Darček, ktorý poteší každú
Darček, ktorý poteší každú ženu: Zapojte sa do SÚŤAŽE a vaše vlasy môžu naplno zažiariť
Domáce

Ekonomika

Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)
Padá cena ropy aj plynu: Správy o mierových rokovaniach o vojne na Ukrajine rozhýbali trhy!
Padá cena ropy aj plynu: Správy o mierových rokovaniach o vojne na Ukrajine rozhýbali trhy!

Varenie a recepty

18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
Tieto vianočné pestré maďarské rezy sú hitom. Ideálne na sviatočný stôl.
Tieto vianočné pestré maďarské rezy sú hitom. Ideálne na sviatočný stôl.
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Nepečené dezerty
Kokosové cesto? TOP na Vianoce! Jednoduché a univerzálne
Kokosové cesto? TOP na Vianoce! Jednoduché a univerzálne
Výber receptov

Šport

To snáď nie je pravda! Veľký triumf Slovana zatienila ďalšia zlá správa, v kabíne bol aj plač
To snáď nie je pravda! Veľký triumf Slovana zatienila ďalšia zlá správa, v kabíne bol aj plač
Konferenčná liga
Nečakaný krok slovenského reprezentanta: Prišiel za vedením a spravil rázne rozhodnutie
Nečakaný krok slovenského reprezentanta: Prišiel za vedením a spravil rázne rozhodnutie
Európa
VIDEO Slovan sa vzbúril a v Európe stále žije! Rayo Vallecano zažilo smrtiaciu trojminútovku
VIDEO Slovan sa vzbúril a v Európe stále žije! Rayo Vallecano zažilo smrtiaciu trojminútovku
Konferenčná liga
Haraslín pomohol Sparte v bitke silných značiek, budúci súper Slovana pocítil silu Bosniakov
Haraslín pomohol Sparte v bitke silných značiek, budúci súper Slovana pocítil silu Bosniakov
Konferenčná liga

Auto-moto

BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Technika
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Doprava

Kariéra a motivácia

10 dôvodov, prečo ste v práci nešťastní a máte pocit, že ju nenávidíte
10 dôvodov, prečo ste v práci nešťastní a máte pocit, že ju nenávidíte
Mám prácu
Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Pracovné prostredie
Už žiadne osobné návštevy! Sociálna poisťovňa prichádza s novinkou, ktorá poteší zamestnancov aj zamestnávateľov
Už žiadne osobné návštevy! Sociálna poisťovňa prichádza s novinkou, ktorá poteší zamestnancov aj zamestnávateľov
Aktuality
Nový prieskum o generácii Z vás prekvapí: Aby skutočne uspeli, musia robiť TOTO!
Nový prieskum o generácii Z vás prekvapí: Aby skutočne uspeli, musia robiť TOTO!
Pracovné prostredie

Technológie

„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
Armádne technológie
Elektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelom
Elektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelom
Autá
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Filmy a seriály
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Návody

Bývanie

Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?

Pre kutilov

Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Recepty
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Stavba domu
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 vecí o Veronike Vargovej, ktoré ste nevedeli: Vyštudovala prírodné vedy, ale nedá dopustiť na akupunktúru a verí na zázraky
Slovenské celebrity
5 vecí o Veronike Vargovej, ktoré ste nevedeli: Vyštudovala prírodné vedy, ale nedá dopustiť na akupunktúru a verí na zázraky
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Lyžiarska sezóna klope na
Domáce
Lyžiarska sezóna klope na dvere! TABUĽKA: Koľko zaplatíte za jednodňový skipas vo vybraných strediskách?
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina má
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina má kryty len pre polovicu svojej populácie: Rutte ocenil Trumpove snahy o ukončenie bojov
Vallov vyzývateľ Winkler: Bratislava
Domáce
Vallov vyzývateľ Winkler: Bratislava sa alarmujúco zadlžuje, čudné praktiky pri tržnici a žalostne málo policajtov
Ruský prezident Vladimir Putin.
Zahraničné
Putin je bezmocný: Experti varujú pred kolapsom do jedného roka! Ekonomika sa nezadržateľne rúca

Ďalšie zo Zoznamu