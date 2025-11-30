NAJEMOTÍVNEJŠIA reklama roka: Prečo všetci milujú Disneyho krátky film? VIDEO, ktoré vás dojme

VEĽKÁ BRITÁNIA - Vianočná sezóna priniesla spot, ktorý si okamžite získal srdcia divákov. Disney a oscarový režisér Taika Waititi vytvorili reklamu, ktorá sa stala najemotívnejším sviatočným filmom roka a predbehla aj ikonické kampane britských značiek.
Tento rok dominoval vianočným obrazovkám Disney so svojím krátkym filmom „Best Christmas Ever“. Príbeh zachytáva dievčatko, ktorého kresba sa po zásahu Santy premení na skutočnú postavičku, čo divákom vyvolalo silné emócie. Podľa analýzy spoločnosti DAIVID, ktorá využíva umelú inteligenciu na hodnotenie reakcií publika, takmer 60 percent divákov reagovalo veľmi intenzívne. Ako píše na svojom webe Bandt, reklama vynikala najmä v kategóriách zbožňovanie, nostalgia, pocit útulnosti a teplo či radosť a oproti bežným spotom zaznamenala dramatický nárast pozitívnych emócií.
Okrem Disneyho sa do top päťky dostali reklamy Waitrose „The Perfect Gift“ s Keirou Knightley a Joeom Wilkinsonom, John Lewis „Where Love Lives“ a kampane od LEGO a Tesca. Ďalšie značky, ako Gap, Walmart či Barbour, sa umiestnili v nasledujúcich priečkach.
Sviatky sú predovšetkým o pocitoch
Šéf spoločnosti DAIVID, Ian Forrester, uviedol, že sviatočné obdobie je časom emócií a značky majú jedinečnú príležitosť vytvoriť so svojím publikom silné spojenie. Disney podľa neho dokázal, že vianočný príbeh dokáže pripomenúť, že sviatky sú predovšetkým o pocitoch. John Lewis sa vrátil so svojou najemotívnejšou kampaňou za posledné desaťročie, pričom Where Love Lives predstavuje nádherný príbeh, ktorý dopĺňa ich sviatočnú tradíciu.
Výsledky analýzy vychádzali z platformy Creative Data API, ktorá hodnotí milióny reakcií divákov a dokáže identifikovať spoty, ktoré vyvolávajú najsilnejšie pozitívne emócie. Vďaka tomu sa Disney s krátkym filmom Best Christmas Ever stal najemotívnejšou reklamou tohtoročnej vianočnej sezóny.