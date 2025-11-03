VIDEO z Indie obletelo svet: Muž si zorganizoval vlastný pohreb, aby zistil šokujúcu pravdu! Chcel otestovať krematórium

KONCHI - Morbídna a zároveň aj veselá je udalosť, ktorá sa odohrala v indickom štáte Bihár v dedine Konchi, kde sa bývalý dôstojník letectva Mohan Lal rozhodol zorganizovať vlastný pohreb. Odôvodnil to tým, že chcel vyskúšať nové krematórium a hlavne mal záujem uvidieť, kto ho má skutočne rád a príde sa s ním rozlúčiť.
Sedemdesiatštyriročnému Indovi Mohanovo Lalovi určite nechýba zmysel pre čierny humor. Zorganizoval si totiž vlastný pohreb hoci je stále zdravý a plný síl. Rodina a priatelia vykonali všetky tradičné rituály, ako keby skutočne zomrel. Susedia a miestni obyvatelia boli presvedčení, že ide o skutočný pohrebný obrad, zišli sa v hojnom počte a preniesli „zosnulého“ na árthí (pohrebné nosidlá) na miesto kremácie.
Zosnulý náhle vstal
Keď však dorazili ku krematóriu, Mohan náhle vstal a prezradil, že celé podujatie bolo len predstierané. Vysvetlil, že to urobil preto, aby zistil, komu na ňom skutočne záleží. Potom symbolicky zapálil nosidlá a v pozadí znela pieseň „Chal ud ja re panchhi, ab desh hua begaana“, čo dodalo fingovanému pohrebu dramatický nádych. Počas sprievodu ľudia vykrikovali: „Rám nám satja hái“ (Meno Ráma je pravda), ako to býva zvykom pri hinduistických pohreboch. Keď symbolická hranica dohorela, jej popol ponorili do rieky. Na záver zorganizoval Mohan hostinu pre všetkých účastníkov.
Dedinčanov svojím skutkom nielen pobavil, ale aj zmiatol. Niektorí ľudia na internete prirovnali udalosť k podobnému prípadu z Belgicka z júna 2023, keď tiktoker David Baerten predstieral vlastnú smrť, aby otestoval lásku svojej rodiny. Jeho dcéra zverejnila „úmrtie“ na sociálnych sieťach, príbuzní a priatelia prišli na predstieraný pohreb neďaleko mesta Liège, až kým sa Baerten neobjavil v helikoptére. Mnohí komentujúci však prípad z Biháru kritizovali. Jeden napísal: „Prepáčte, ale vojenský veterán by mal byť v živote zodpovednejší.“
Účasť na vlastnom pohrebe mu priniesla veľkú radosť
Podľa denníka Bhaskar English bol Mohan pred dôchodkom dôstojníkom letectva (Warrant Officer). Uviedol, že svoj pohreb zinscenoval, aby zistil, kto by sa prišiel rozlúčiť a prejaviť mu úctu. Po odchode do výslužby aj naďalej pomáha dedine a komunite. Všimol si, že počas monzúnov majú miestni obyvatelia problém so spopolňovaním zosnulých, a preto sa rozhodol vybudovať nové krematórium – Muktidham. Aby ho slávnostne otvoril, zorganizoval vlastný symbolický pohreb, pri ktorom chcel sledovať, ako si ho ľudia uctia. Zdá sa, že mu to vyšlo, pretože účasť dedinčanov na jeho „poslednej ceste“ mu priniesla veľkú radosť a pocit naplnenia.