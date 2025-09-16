Peklo v čakárni, TOTO sa nevidí každý deň: ZUBÁRKA zaútočila na pacientku KOVOVOU tyčou a hodila ju o zem!

HO ČI MINOVO MESTO – Návšteva u zubára býva častokrát bolestivá. Zvuky vŕtačky desia pacientov už v čakárni pred ambulanciou. Napriek sa ešte zrejme nikto neocitol v situácii, ako istá Vietnamka. Keby vedela, čo bude nasledovať po jej nespokojnej reakcii, asi by ostala radšej ticho. Jej zubárku chytil doslova amok.
Pacientka Thao Tienová (31) z Ho Či Minovho mesta vo Vietname dostala pred štyrmi rokmi strojček. Odstránili jej ho až toto leto v auguste, no objavili sa bohužiaľ komplikácie. Ako píše VN Express, za rovné zuby zaplatila v prepočte takmer 700 eur, no keď jej ho vybrali, začala trpieť neznesiteľnými bolesťami.
Poškodená kosť
Ešte väčší šok prišiel po tom, ako jej iný profesionálny zubár povedal, že strojček bol nielenže chybne odstránený, ale následkom toho utrpela pacientka poškodenie kosti. Následne sa preto rozhodla požiadať u svojej zubárky o vrátenie peňazí. Nasledovalo však úplné peklo, ktoré dňa 3. septembra zažili na vlastné oči aj ďalší pacienti v čakárni.
Zubárka Thi Tuyet Chinh Nguyenová mala na celé odobratie strojčeka rozhodne iný názor. Okrem toho, že nechcela o vrátení peňazí ani počuť, na svoju pacientku doslova zaútočila. "Bála som sa. Navyše to bolo nespravodlivé, nič zlé som nespravila," hovorí pacientka Tienová.
Scéna ako z filmu
Zubárka po nej začala v čakárni kričať, pričom jej k tvári priložila železnú tyč. Potom prstom ukázala na vchodové dvere a požadovala, aby Tienová ihneď odišla. Tá ale zostala sedieť na mieste. Šialená zubárka ju následne v kresle priľahla, potiahla za ruku a zvalila na podlahu. Pacientka si celú situáciu kamerovala. Zubárka jej preto vytrhla mobil z ruky a hodila ho o zem.
Potom jej ešte zobrala z tváre aj slnečné okuliare, podišla k vchodovým dverám a otvorila ich, aby pacientku vyprevadila. Nasleduje záber z iného uhla. Táto situácia sa odohrala zrejme predtým, lebo pacientka ešte držala mobil v ruke. Zubárka sa ju pokúša ťahať za rameno, no vtedy sa medzi ne postaví ďalší muž.
Skončila v nemocnici
Thao Tienová skončila po tomto brutálnom napadnutí v nemocnici, kde podstúpila menšie ošetrenie. Na ramenách a krku mala od zubárky drobné škrabance. Mobilný telefón to ale nezvládol. Keď ho zubárka vytrhla pacientke z ruky a hodila o zem, rozbil sa.
Po tomto incidente zavítala k zubárke inšpekcia. Nguyenová síce mala platnú licenciu, ale kontrola odhalila viaceré porušenia, ako napríklad poskytovanie lekárskych vyšetrení nad rámec odbornosti. Traja jej zamestnanci navyše nedisponovali žiadnym osvedčením o možnosti vykonávať danú prax. Ordináciu preto dočasne uzavreli.