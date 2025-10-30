Pokračujú práce na novom mýte: K efektivite vedia prispieť aj dopravcovia

Štvrtok30. október 2025, meniny má Šimon, Simon, Simona, zajtra Aurélia

BRATISLAVA - Práce na zavedení nového systému elektronického mýta na Slovensku napredujú. Ak vývoj pôjde podľa aktuálneho tempa, proces predregistrácie sa spustí v druhej polovici budúceho roka. Informovala o tom vo štvrtok Národná diaľničná spoločnosť (NDS) s tým, že po spustení nového systému sa externé náklady na prevádzku mýta zásadne znížia.

„Za posledné dva roky sa pri znižovaní nákladov na prevádzku mýta dosiahlo viac ako za celú dekádu. Diaľničiarom sa podarilo liberalizovať trh s výberom mýta. Na Slovensku fungujú štyria medzinárodní prevádzkovatelia, na trhu funguje konkurencia a zrušil sa monopol jednej mýtnej spoločnosti,“ zdôraznila NDS.

Projekt bol nastavený v rokoch 2020 a 2022

Pripomenula, že projekt bol nastavený v rokoch 2020 a 2022. Vtedy sa vyhlásila dvojica verejných obstarávaní. Súťaže sa ukončili v roku 2024, kedy sa aj rozbehli práce na novom mýtnom systéme. V súčasnej realizačnej fáze je však nevyhnutné zapracovať zmeny, ku ktorým došlo od roku 2020 doteraz.

„Predovšetkým je nevyhnutné zohľadniť aktuálny podiel medzinárodných poskytovateľov mýtnych služieb na trhu s mýtom. Zároveň je nevyhnutné zohľadniť zavedenie európskej smernice o viaczložkovom mýte, ktorá na Slovensku platí od júla 2025. O zmenách však rozhodnú najmä dopravcovia. Čím viac budú využívať služby medzinárodných poskytovateľov mýta, o to menšie zmeny nastanú pri zmluvnom nastavení služieb domáceho poskytovateľa,“ vysvetlila NDS.

Pôvodné nastavenie súťaží z rokov 2020 a 2022 totiž predpokladalo, že ku konkurenčným medzinárodným poskytovateľom mýtnych služieb prejde až 90 % dopravcov. Na základe toho bola určená rámcová maximálna suma, za ktorú musí víťaz obstarávania dodať mýtne jednotky pre zvyšných 10 % dopravcov. Aktuálne je však podľa diaľničiarov zrejmé, že tento optimistický predpoklad sa nenaplní. Služby medzinárodných prevádzkovateľov totiž využíva okolo 50 % dopravcov.

„Preto je nevyhnutné teoretickú, rámcovú zmluvnú sumu aktualizovať. Samotná zmluvná suma za jednu mýtnu jednotku sa nemení, ostáva tak ako bola pred rokmi nastavená. Vytvára sa len priestor pre zvýšenie počtu jednotiek v prípade potreby,“ priblížila NDS. Posledné slovo budú mať podľa nej dopravcovia. Reálny dosah zmien sa totiž odvíja od konkrétneho počtu jednotiek, ktoré budú poskytnuté dopravcom od domáceho poskytovateľa. „V čím vyššej miere budú dopravcovia platiť mýto cez medzinárodných poskytovateľov, využívať ich mýtne jednotky, o to menej bude potrebné čerpať z rámcovej sumy u domáceho poskytovateľa mýtnych služieb,“ konštatovali diaľničiari.

Celkový maximálny objem mýta

V rámci verejného obstarávania sa tiež vyčíslil celkový maximálny objem mýta, ktorý možno cez nový systém vybrať. Po zavedení viaczložkového mýta a pri znížení predpokladaného využívania služieb medzinárodných prevádzkovateľov je aj v tomto prípade nevyhnutné rámcovú sumu navýšiť. „Dopad zmien však môžu opäť ovplyvniť dopravcovia, ak sa rozhodnú platiť mýto cez medzinárodných prevádzkovateľov,“ doplnila NDS.

