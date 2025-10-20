Disney by sa mohol učiť: VIDEO Zásnuby ako z rozprávky, DOSLOVA! Videli ste už niečo dojemnejšie?

BRAZÍLIA - To, čo na prvý pohľad vyzeralo ako nový Disney film, sa v skutočnosti ukázalo ako jeden z najkreatívnejších zásnubných momentov, aké internet v poslednom čase videl.
Muž menom Marcelo Coelho pripravil pre svoju priateľku Jéssicu Uinny nezabudnuteľné prekvapenie – vytvoril falošný trailer v štýle Disney, ktorý celý vznikol pomocou umelej inteligencie. Video, ktoré sa okamžite stalo virálnym, má už viac než 11,7 milióna vzhliadnutí a 1,4 milióna lajkov. Na zázname, ktorý Coelho zverejnil na sociálnych sieťach, pár sedí na gauči pripravený pozrieť si „Disney film“. Text na obrazovke hlási: „POV: pozveš ju na film, ale namiesto toho ju požiadaš o ruku (s pomocou AI).“
Žena sa hneď spoznala
Trailer sa začína ako typická rozprávková upútavka – animovaný svet, jemná hudba a rozprávač, ktorý opisuje príbeh o „dievčati, ktoré sníva o tom, že sa raz vydá za svojho milovaného“. Po chvíli však Jéssica začne spoznávať samu seba v hlavnej postave, informuje na svojom webe New York Post. „To som ja,“ povie cez slzy, keď sleduje animované momenty ich vzťahu.
Video následne ukazuje animovaný pár sediaci na gauči v rovnakom dome, kde sa práve nachádzajú. „To je náš dom,“ dodá dojatá Jéssica. Na záver sa na obrazovke objaví nápis „Will you marry me?“ – „Vezmeš si ma?“ V tej chvíli Coelho vstane, kľakne si pred ňu – a Jéssica povie áno.
Ľudia sa smejú, ona plače od šťastia: Žena sa ZASNÚBILA so svojim AI priateľom po piatich mesiacoch randenia!
Videlo okamžite chytilo za srdcia milióny ľudí
Romantické video si okamžite získalo srdcia miliónov ľudí. Komentáre pod príspevkom zaplavili emócie: „Moje srdce a líca ma bolia od toho, ako sa usmievam,“ napísal jeden z fanúšikov. „Latka sa práve zdvihla, páni,“ odkázal ďalší. „Toto je najkreatívnejšia žiadosť o ruku, akú som kedy videl,“ dodal iný používateľ.
Marcelo Coelho získal na internete obrovské uznanie za originalitu a využitie umelej inteligencie na vytvorenie skutočne magického okamihu, ktorý by pokojne mohol konkurovať romantickým scénam z Disney rozprávok.