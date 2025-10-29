Radikálny krok škôl priniesol prekvapivé výsledky: Úplný zákaz mobilov v triedach! Funguje to... alebo len naoko?

ZÁHREB - Na základe odporúčania mesta Záhreb platí v tomto školskom roku pre približne 100 základných škôl v meste zákaz mobilných telefónov. Na základe výsledkov prieskumu zverejneného 27. októbra viceprimátorka Danijela Dolenecová informovala, že školy hlásia väčšiu interakciu medzi žiakmi, ich lepšie sústredenie a pokles digitálneho násilia medzi rovesníkmi. Informuje o tom agentúra Hina.
„Väčšina detí sa novým pravidlám rýchlo prispôsobila. Podľa učiteľov je škola teraz hlučnejšia, ale pozitívnym spôsobom, pretože pozornosť sa už nesústreďuje na obrazovky, ale na rozhovory s rovesníkmi,“ povedala Dolenacová na tlačovej konferencii. Podľa jej slov možno pozitívne účinky rozdeliť do troch oblastí: väčšia sociálna interakcia medzi žiakmi, zlepšenie kvality výučby a študijných výsledkov a menej digitálneho násilia medzi deťmi. Považuje to za dôležitý krok, ktorý ale nerieši celý problém.
Podľa štúdie Inštitútu pre sociálny výskum v Záhrebe z roku 2022 podporuje zákaz mobilných telefónov v školách približne 85 percent učiteľov. Do štúdie sa zapojilo viac ako 1700 učiteľov a viac ako 7500 žiakov v Chorvátsku. Psychiatrička Ivana Kekinová, ktorá je tiež poslankyňou parlamentu za stranu Možemo!, predložila návrh zákona o digitálnej ochrane detí, ktorý má regulovať používanie mobilných zariadení na základných školách na národnej úrovni.
Overenie veku a súhlasu rodičov
Deti by si stále mohli nosiť telefóny do školy, ale museli by ich po príchode vypnúť a bezpečne uschovať. Výnimky by boli povolené len pre lekárske potreby, povedala Kekinová. Prístup na internet na školách by blokoval sociálne médiá a nevzdelávací obsah. Návrh tiež zavádza systém overovania veku a súhlasu rodičov s používaním sociálnych médií. Deti do 15 rokov by si mohli vytvárať profily iba s výslovným súhlasom rodičov. Platformy by boli povinné zavádzať systém prevencie a reakcie na digitálne násilie a bezodkladne takýto obsah odstraňovať.
Kekinová sa odvolala na štatistiky, podľa ktorých deti vo veku od deväť do 15 rokov trávia viac ako tri hodiny denne na obrazovkách a sociálnych sieťach. Tretina detí zažíva online násilie aspoň raz mesačne, pričom štvrtina sa ho sama dopúšťa. Chorvátsky štát doteraz nemal žiadny zákon na ochranu detí v digitálnom priestore, dodala.