Tento stav znie ako sen, no skutočnosť je iná: Mladá žena trpí neustálymi orgazmami! Lekári sú úplne bezbranní

ČÍNA - Predstavte si život, v ktorom telo odmieta vypnúť. Každodenné momenty vzrušenia sa pre mladú ženu stali realitou, ktorú ani lekári nedokážu úplne vysvetliť. Jej prípad je zvláštny, nepredvídateľný a nepochopiteľný – a lekári z Číny stále hľadajú odpovede.
Lekári v Číne opisujú prípad 20-ročnej ženy, ktorá už päť rokov trpí nekontrolovateľnými orgazmami, ktoré sa objavujú niekoľkokrát denne bez akejkoľvek sexuálnej stimulácie. Podľa štúdie zverejnenej v AME Case Reports ide o prejavy tzv. persistent genital arousal disorder (PGAD). Tento stav síce znie ako pôžitok, no pre pacientku znamená obrovskú psychickú a sociálnu záťaž – nedokázala chodiť do školy ani do práce a mala problémy udržiavať vzťahy. Ako informuje New York Post, prvé príznaky sa objavili, keď mala 14 rokov, ako „elektrické“ pocity v oblasti brucha a panvy pripomínajúce orgazmy.
Namiesto pôžitku prežíva nočnú moru
Pacientka zároveň prechádzala fázami zvýšenej citlivosti a zvláštnymi presvedčeniami, že ostatní čítajú jej myšlienky, čo viedlo k hospitalizácii a liečbe psychotických a depresívnych symptómov. Napriek rôznym liekom, vrátane antiepileptík a psychiatrických preparátov, sa jej stav nezlepšil a symptómy pokračovali.
Neurológovia vylúčili epilepsiu a fyzické abnormality v mozgu či reprodukčných orgánoch. Diagnóza PGAD bola potvrdená až po liečbe antipsychotikami, ktoré zmiernili jej nekontrolované vzrušenie a psychotické epizódy. Po niekoľkých týždňoch liečby sa jej stav stabilizoval, umožnil návrat do práce a bežný sociálny život, no po ukončení liečby sa symptómy vracali.
Úplná liečba zatiaľ neexistuje
PGAD je stále málo známy a poddiagnostikovaný stav, ktorý môže postihovať približne 1 % žien v USA. Príčiny môžu zahŕňať nervové dráhy, prietok krvi, antidepresíva či nerovnováhu dopamínu, neurotransmitera spojeného s odmenou a vzrušením v mozgu. Úplná liečba zatiaľ neexistuje, a pacientky sú odkázané na symptomatickú terapiu.