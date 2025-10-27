Horor po použití deodorantu: Ľuďom sa pod pazuchami robili pľuzgiere a chrasty! Používate ho aj vy?

LONDÝN - Používali ho denne a dôverovali mu roky – no namiesto sviežosti zažili horor. Desiatky zákazníkov po použití známeho deodorantu hlásia pľuzgiere, popáleniny a neznesiteľné pálenie. Niektorí opisujú bolesť ako „sopky vybuchujúce pod pazuchami“.
Značka Mitchum UK čelí vlne kritiky po tom, čo desiatky zákazníkov na sociálnych sieťach opísali alarmujúce následky po použití ich 48-hodinového antiperspirantu. Viacerí hlásili pocity pálenia, začervenania či bolesti, iní tvrdili, že ich pokožka vyzerala, akoby „vybuchla ako sopka“. Mnohí používatelia si spočiatku mysleli, že značka zmenila zloženie výrobku. Ako informuje magazín The Sun, po vyšetrovaní však spoločnosť priznala, že problém nespôsobil nový recept, ale zmena výrobného postupu, ktorá ovplyvnila jeden zo základných materiálov.
Niektorí skončili s jazvami
Podľa firmy sa chyba týkala len vybraných šarží predávaných v Spojenom kráľovstve, Írsku a Južnej Afrike. Mitchum oznámil, že sa vrátil k pôvodnému spôsobu výroby a spolu s predajcami stiahol zvyšné postihnuté produkty z pultov. Napriek ospravedlneniu zákazníkov nahneval spôsob, akým značka opisovala ich zdravotné problémy ako „dočasné podráždenie“. Používatelia označili reakcie za omnoho závažnejšie – od pľuzgierov a šupinatej kože až po trvalé jazvy.
Jedna 30-ročná žena z Londýna opísala, že sa jej pod pazuchami objavili bolestivé biele škvrny a zápal, ktorý jej bránil spať. Spočiatku si myslela, že ide o podráždenie po holení, no neskôr sa jej stav zhoršil natoľko, že nedokázala ani zdvihnúť ruku. Až po tom, čo prestala deodorant používať a videla virálne videá na TikToku, pochopila, že problém môže byť práve v Mitchume.
Ľudia varujú pred používaním
Hovorca spoločnosti uviedol, že nejde o stiahnutie výrobku, ale o dobrovoľné odstránenie postihnutých šarží z obchodov. „Zdravie zákazníkov je pre nás prioritou. Úprimne ľutujeme, že niektorí zaznamenali nepríjemné reakcie. Zloženie produktu sme nemenili, no identifikovali sme zmenu v procese výroby, ktorá mohla ovplyvniť interakciu produktu s pokožkou. Táto chyba je už odstránená,“ uviedla spoločnosť v stanovisku.
Mitchum zároveň vyzval zákazníkov, aby v prípade problémov kontaktovali zákaznícke centrum a nahlásili číslo šarže uvedené na spodnej strane fľaštičky. Firma čelí tlaku, aby transparentne zverejnila všetky postihnuté série a kompenzovala zákazníkov, ktorí utrpeli poškodenie kože. Na sociálnych sieťach sa medzitým šíria stovky videí a fotografií, v ktorých ľudia varujú ostatných pred používaním sporného deodorantu.