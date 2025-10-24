Svet sa mení pred očami: Satelit zachytil zrod nového ostrova! Čo to spôsobilo? Príčina je alarmujúca

ALASKA – Satelity NASA zachytili vznik úplne nového ostrova na juhovýchodnom pobreží Aljašky, čo podľa odborníkov predstavuje jasný dôsledok klimatických zmien. Ostrov, ktorý vznikol v dôsledku topenia ľadovca, je dôkazom dramatických zmien, ktoré formujú pobrežia po celom svete.
Plocha s rozlohou približne dve štvorcové míle (3,21869 km) sa dnes považuje za samostatný ostrov. Ide o vrch Prow Knob, ktorý bol kedysi obklopený ľadom Alsek Glacier. Ako ľadovec ustupoval a topil sa, vzniklo tzv. proglaciálne jazero – jazero vytvorené roztopenou ľadovcovou vodou, ktorá postupne zaplavila okolie hory. Podľa NASA sa Prow Knob oficiálne stal samostatnou pevninou počas tohtoročného leta, keď voda Alsek Lake úplne obklopila horu. Od 13. júla do 6. augusta sa podľa odhadov satelitov udiala posledná separácia od ľadovca, píše na webe Unilad.
Prvé náznaky už v roku 1984
Prvé snímky oblasti zachytil satelit Landsat 5 v júli 1984, pričom západný okraj hory už dosahoval k brehu jazera, zatiaľ čo zvyšok stále obklopoval ľad. Počas uplynulých štyroch dekád NASA monitorovala postupný ústup ľadovcov Alsek a Grand Plateau Glacier. Ako ľad ustupoval, jazero sa zväčšovalo a postupne obsadzovalo priestor, ktorý kedysi zaujímal ľad.
Od začiatku 20. storočia končil ľadovec Alsek pri Gateway Knob, približne tri míle (4,82803 km) západne od Prow Knob. Uprostred storočia ľad ustupoval smerom na východ, no stále obklopoval horu. Neskorší glaciológ Austin Post pomenoval horu Prow Knob podľa jej podobnosti s čelom lode.
Od roku 1984 sa jazero takmer zdvojnásobilo – z 45 na 75 štvorcových kilometrov. NASA varuje, že ďalšie topenie ľadovca sa očakáva v nadchádzajúcich rokoch, pričom uvoľnený ľad je menej stabilný a náchylnejší na odlomenie. Ostrov Prow Knob je tak jasným dôkazom toho, ako rýchlo sa krajina mení pod vplyvom klimatických zmien.