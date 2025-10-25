Lekári jej v detstve zatajili šokujúcu pravdu: Narodila sa ako dievča, ale mala mužské chromozómy: Ľudia onemeli!

Sobota25. október 2025, meniny má Aurel, zajtra Demeter

USA - Jackie Blankenshipová z amerického Michiganu sa narodila s mužskými aj ženskými chromozómami. Už ako dieťa zistila, že je intersexuálna. Vo veku 40 rokov sa rozhodla otvorene rozprávať o svojom živote, aby narušila mýty a predsudky o osobách, ako je ona. Stále ju však nepríjemne prekvapuje štýl otázok, aké jej kladú úplne cudzí ľudia.

Otvorená spoveď intersexuálnej ženy Jackie Blankenshipovej poukazuje na predsudky a mýty, ktoré majú bežní ľudia voči osobám ako je ona. Moderátorka rádia z Grand Rapids v Michigane už ako dieťa začala vnímať, že navonok síce pôsobí ako žena, nemá vagínu, ale iba vulvu a má vnútorné semenníky. V jej rodine mali vraj túto diagnózu viacerí. Štyridsiatnička v príspevkoch na sociálnej sieti otvorene hovorí o svojom stave, s hrdosťou šíri povedomie a odpovedá na otázky zvedavých sledovateľov. Veľmi ju však uráža, že väčšinu z nich zaujíma jediná vec. „Desí ma, že sú ľudia zameraní na môj sexuálny život,“ povedala pre portál Need To Know. 

Jackie má chromozómy XY, ktoré sú typické pre mužov

„Najčastejšia otázka, ktorú dostávam, sa týka intimity a mojich genitálií. Som na seba hrdá, že som otvorená kniha, ale niekedy je to už príliš osobné. Ľudí mätie, keď počujú, že som navonok žena, ale nemám vagínu. Mnohí si totiž pod pojmom ‚vagína‘ predstavujú vonkajšie genitálie, nie vnútornú časť, ktorá je bez dilatačnej terapie u ľudí ako ja skrátená alebo takmer neexistujúca.“ Krvný test v štyroch rokoch preukázal, že Jackie má chromozómy XY, ktoré sú typické pre mužov. „Rodičia mi to vysvetlili tak, že som sa narodila trochu iná a nebudem môcť mať deti,“ spomína si. „O ostatných veciach sme veľmi nehovorili.“

Vraj o tom nesmela hovoriť

Jej telo sa navonok vyvinulo ako ženské, pretože nereaguje na testosterón. Nemá maternicu, ale mala vnútorné semenníky, ktoré jej odstránili v pätnástich rokoch. Priznala, že sa bála o svoj budúci intímny život. Lekári jej naznačili, že jej partner „si nič nevšimne“, ak začne s vaginálnou dilatačnou terapiou. Je to proces, pri ktorom sa pomocou dilatátorov rozťahuje kanál, aby sa predĺžil a pripomínal typickú vagínu. S touto terapiou začala v osemnástich rokoch, neskôr sa vydala a má rovnaký milostný život ako ľudia, ktorí nie sú intersexuálni.

Na internete však často čelí dotieravým otázkam a tie v nej vyvolávajú nepríjemné spomienky. Dôvodom je najmä skutočnosť, že lekári jej terapiu kedysi odôvodňovali tak, že dôležitý je zážitok partnera, nie jej vlastný. „Od detstva mi lekári vštepovali, že o tom nesmiem nikomu hovoriť,“ povedala. „Som šokovaná podporou a láskavosťou, ktorú dostávam. Je úžasné vidieť, že ľudia chcú porozumieť. Dúfam, že si z toho odnesú lepšie pochopenie ľudskej rozmanitosti. Existuje mnoho spôsobov, ako sa človek môže narodiť, a byť iný ako väčšina neznamená byť chybný alebo pokazený.“

