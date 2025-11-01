Cenné rady experta: TAKTO udržíte zeleninu a ovocie dlho čerstvé! Šalát napríklad aj mesiac

LONDÝN - Ak sa vám zelenina kazí skôr, než ju stihnete spotrebovať, existuje jednoduchý trik. Potravinový expert vysvetlil, ako zabrániť plytvaniu a udržať šalát svieži aj celý mesiac – pomocou obyčajnej alobalovej fólie.
Trik, ktorý predĺži životnosť šalátu
Šalát patrí medzi potraviny, ktoré sa kazia najrýchlejšie. Často skončí v koši ešte skôr, ako spotrebujeme celé vrecko. Podľa potravinového experta Armena Adamjana, ktorý svoje tipy zverejňuje na TikToku pod menom @creative_explained, sa tomu dá ľahko predísť.
Jeho trik je prekvapivo jednoduchý – šalát netreba nechávať v plastovom obale, v ktorom sa predáva. Namiesto toho ho treba obaliť do kuchynskej alobalovej fólie a uložiť do chladničky.
„Takto zabalený vydrží čerstvý až štyri týždne,“ tvrdí expert. Výsledok? Žiadne vädnutie listov, menej odpadu a viac ušetrených peňazí.
Funguje to aj pri inom ovocí a zelenine
Adamjan neodporúča uchovávať len šalát, ale aj ďalšie potraviny správnym spôsobom. Napríklad:
- Čerešne: nechajte v chladničke bez prikrytia, aby mohli „dýchať“. Takto vydržia asi týždeň.
- Zemiaky: skladujte v košíku na chladnom a tmavom mieste, mimo dosahu slnka a nikdy nie v chladničke.
- Avokádo: uložte do uzatvárateľnej nádoby s vodou – takto zostane zelené až tri týždne.
- Uhorky: nepatria do chladničky. Dajte ich do vrecka so zopár dierkami a nechajte pri izbovej teplote, inak v chlade zvlhnú a zmäknú.
- Citróny: naopak, tie sa najlepšie udržia práve v chladničke.
Menej odpadu, viac úspor
Tieto jednoduché triky pomáhajú nielen šetriť peniaze, ale aj znižovať potravinový odpad. A hoci ide o drobnosti, pri dlhodobom používaní môžu mať veľký vplyv – najmä ak sa doma snažíte skladovať ovocie a zeleninu tak, aby vydržali čo najdlhšie.