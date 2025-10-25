Neuveriteľný nález v Thajsku: Objavili pavúka, ktorý je napoly samec a napoly samica! Zmiatol aj skúsených biológov

THAJSKO - V tmavých lesoch západného Thajska sa vedcom podarilo objaviť tvora, akého svet ešte nevidel – pavúka, ktorý je doslova rozpolený na dve pohlavia. Jeho ľavá polovica má sfarbenie samca, pravá patrí samici. Tento záhadný tvor dostal meno Damarchus inazuma a okamžite zaujal biológov po celom svete.
V hustých lesoch západného Thajska vedci objavili nový druh pavúka s názvom Damarchus inazuma. Zaujal ich však najmä jeden exemplár, ktorý sa stal senzáciou vo vedeckom svete – mal naraz samčie aj samičie znaky. Tento jav, nazývaný gynandromorfizmus, je v prírode mimoriadne zriedkavý. Pavúk mal ľavú polovicu tela sfarbenú do sivej, typickej pre samce, a pravú časť žiarivo oranžovú ako samice. Rozdiely sa ukázali aj vo veľkosti končatín a v telesnej stavbe.
Ako došlo k tejto anomálii?
Podľa časopisu Zootaxa ide o prvý zaznamenaný prípad gynandromorfizmu u pavúkov z čeľade Bemmeridae. Vedci predpokladajú, že k tejto anomálii došlo chybou pri delení pohlavných chromozómov po oplodnení. Vplyv však mohli mať aj vonkajšie faktory, napríklad infekcia parazitmi. Druh dostal meno podľa postavy Inazuma z populárnej japonskej mangy One Piece, ktorá je známa schopnosťou meniť pohlavie. Rovnako ako táto postava, aj pavúk Damarchus inazuma spája v jednom tele dve biologické identity.
Objav tohto pavúka predstavuje významný príspevok k výskumu genetických odchýlok v živočíšnej ríši a rozširuje poznatky o tom, ako sa v prírode prejavujú zriedkavé formy pohlavného vývoja. Vedci dúfajú, že ďalšie výskumy pomôžu lepšie pochopiť, čo všetko dokáže genetika v kombinácii s prostredím vytvoriť.