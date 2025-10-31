VAROVANIE expertky: NEKVALITNÉ masky na Halloween môžu viesť k veľkým komplikáciám, hrozí aj SLEPOTA!

LONDÝN – I keď Halloween sa oslavuje najmä v USA, tento sviatok už poznajú deti na celom svete. Slováci si už tradične pripomínajú najbližších, ktorí ich navždy opustili. Na čoraz viac školách sa ale koncom októbra konajú halloweenske párty. Masky sú pritom z roka na rok pôsobivejšie. V prvom rade však treba myslieť na bezpečnosť. Hrozia totiž problémy, ktoré môžu byť pre deti fatálne.
S príchodom posledných októbrových dní sa tradične už aj na slovenských školách konajú halloweenske párty. Detí si oblečú masky a trávia spoločné chvíle pri občerstvení a dobrej hudbe. Z roka na rok sa pritom v obchodoch objavujú čoraz originálnejšie výtvory. Mnoho ľudí však siaha aj po e-shopoch. Expertka však upozorňuje, že nie je maska ako maska.
Farebné šošovky
Odborníčka na nosenie okuliarov a kontaktných šošoviek z Feel Good Contacts, Tina Patelová, sa pre britský Daily Mail vyjadrila, že pokiaľ hľadajú rodičia deťom masky na Halloween, ktoré disponujú aj farebnými šošovkami, v prvom rade treba myslieť na zdravie a bezpečnosť.
"Lacné šošovky, ktoré sa veľmi často kupujú formou online, pričom nedisponujú žiadnym lekárskym posudkom a ponúka ich spoločnosť, ktorá sa nepohybuje v sektore predaja optických pomôcok, môžu predstavovať veľké riziko," upozorňuje Patelová.
Ako ďalej vysvetľuje, šošovky, ktoré sa aplikujú chybne, prípadne dráždia oči, môžu veľmi rýchlo vyvolať bakteriálnu infekciu. "Pokiaľ sa navyše včas nezachytí a nelieči sa, u postihnutej osoby môže spôsobiť trvalú slepotu."
Reč je o (bakteriálnej) keratitíde, ktorá spôsobuje zápal rohovky. Vyžaduje si okamžitú liečbu, pretože prvotné príznaky sa objavujú ako menšia strata zraku. Neskôr sa objavujú príznaky ako pichanie v očiach, svetloplachosť či nadmerné slzenie.
Rady
V prípade, pokiaľ ľudí neodradili farebné kontaktné šošovky a ak napriek riziku si ich aplikujú na párty, Patelová radí, ako si dávať pozor:
"Pred aplikovaním akýchkoľvek kontaktných šošoviek je dobré sa najprv poradiť s odborníkom."
"Pokiaľ sa necítite komfortne už tesne po ich aplikovaní, ihneď ich vyberte von z očí. Môžu byť znečistené, alebo v horšom prípade natrhnuté."
"Pri kúpe si overte či pochádzajú od renomovaného predajcu."
"Snažte sa v nich nezaspať."