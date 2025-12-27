Nový rok, nové ceny: Kuriéri majú zlé správy, zdražovanie, škrípanie zubami a výnimkou nie sú ani e-shopy

BRATISLAVA - Ak patríte medzi ľudí, ktorí si vo veľkom objednávajú balíky, od januára si pravdepodobne priplatíte. Viaceré kuriérske spoločnosti totiž chystajú úpravy cien a v niektorých prípadoch pôjde o výrazné zdraženie. Zmena sa dotkne najmä domácich zásielok a pocítia ju bežní zákazníci aj e-shopy.
Ako upozornil portál tvnoviny.sk, kuriéri majú za sebou mimoriadne silné obdobie. Počas Black Friday minuli Slováci na nákupoch približne 18 miliónov eur a hneď na to nadviazala tradičná vianočná vlna objednávania darčekov. Pre doručovacie firmy ide o najvyťaženejšie obdobie v roku, ktoré však zároveň zvyšuje tlak na ich kapacity aj náklady.
Stihnúť to treba ešte do konca roka
Ak chcete ešte ušetriť, oplatí sa s objednávkami poponáhľať. S príchodom nového roka 2026 sa totiž ceny doručenia môžu citeľne zvýšiť. Na sociálnych sieťach sa objavili informácie, že spoločnosť GLS Slovakia pripravuje od 1. januára výrazné zdraženie základnej prepravy pri tuzemských balíkoch. Zatiaľ čo niektoré zdroje hovoria o približne 30-percentnom náraste cien, iné upozorňujú až na 50-percentné zvýšenie.
Konkrétne pri najmenšom balíku veľkosti XS, s maximálnou dĺžkou 35 centimetrov, dnes zákazník v GLS Slovakia zaplatí 3,50 eura. Po novom by sa cena mohla vyšplhať na 4,55 eura, prípadne až na 5,25 eura. Spoločnosť má týmto krokom reagovať na rastúcu ekonomickú záťaž a zvyšovanie prevádzkových nákladov.
Len jedna spoločnosť ceny nemení
Oslovené prepravné spoločnosti takmer zhodne potvrdili, že od nového roka pristúpia k úprave cenníkov. Slovak Parcel Service (SPS) zdražie zásielky s hmotnosťou nad 20 kilogramov. Tie budú drahšie o 10 centov a mýtne poplatky sa plošne navýšia o 0,02 eura za kilogram. Pri iných typoch zásielok sa ceny meniť nebudú.
K úpravám cien sa chystá aj DPD. Zmeny sa zatiaľ týkajú firemných zákazníkov, no podľa PR manažérky spoločnosti Michaely Špankovej sa budú upravovať aj ceny pre súkromných odosielateľov.
Nateraz jedinou súkromnou spoločnosťou, ktorá cenník meniť nebude, je Packeta. Jej hovorca Pavel Ďurík potvrdil, že základné ceny tuzemských služieb zostanú aj v roku 2026 nezmenené.
Pozitívnu správu priniesla štátna Slovenská pošta, ktorá zníži poplatok za online podanie balíka o 10 centov. Balík do päť kilogramov bude stáť tri eurá a balík do 10 kilogramov zlacnie na 3,40 eura. Ceny pri podaní na priehradke však zostávajú bez zmeny.