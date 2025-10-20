Výnimočný jav na nočnej oblohe: Kométa Lemmon preletí najbližšie k Zemi! Bude viditeľná voľným okom?

USA - Astronómovia hlásia príchod jednej z najjasnejších komét tohto roka. Kométa Lemmon (C/2025 A6) sa v najbližších týždňoch priblíži k Zemi a očakáva sa, že bude viditeľná aj voľným okom.
Kométa Lemmon (C/2025 A6) sa v októbri stane jednou z najväčších nebeských senzácií roka. Astronómovia ju označujú za kandidátku na „kométu roka“ – a čo je pre Slovákov ešte lepšia správa, najlepšie ju bude vidieť práve na severnej pologuli. Už začiatkom októbra prelietala pod súhvezdím Veľkej medvedice, známym tvarom „Veľkej naberačky“. Práve preto bola dobre pozorovateľná hlavne na severe, najmä v skorých ranných hodinách pred východom slnka.
Slnku sa kométa najviac priblíži začiatkom novembra
Najbližšie k Zemi sa kométa dostane 21. októbra 2025, kedy sa podľa astronómov stane viditeľnejšou aj bez ďalekohľadu, informuje na svojom webe EarthSky. Svoju najväčšiu jasnosť dosiahne na prelome októbra a novembra – približne v období Halloweenu – a ak sa naplnia predpovede, mohla by byť viditeľná voľným okom z oblastí s minimálnym svetelným znečistením.
Slnku sa kométa najviac priblíži 8. novembra. Počas októbra sa bude pohybovať neďaleko Veľkej medvedice, no keďže toto súhvezdie je na jeseň pomerne nízko nad obzorom, najlepšie šance na pozorovanie budú v prvej polovici mesiaca skoro ráno, ešte pred svitaním. V tom čase však bude kométa stále pomerne slabá, so svietivosťou okolo magnitúdy 6 – teda viditeľná len pomocou ďalekohľadu.
Záhadný signál z vesmíru: Mimozemská loď alebo kométa? Tajomný objekt preletí popri Zemi! Vedci sú v pozore
Jedinečný vzhľad kométy
V polovici októbra sa začala kométa dvíhať vyššie na oblohu a bolo ju možné sledovať aj vo večerných hodinách. Okolo 16. októbra 2025 preletela v blízkosti hviezdy Cor Caroli v súhvezdí Poľovných psov. Astronómovia predpokladajú, že v tomto období už dosiahne jasnosť, ktorá umožní pozorovanie aj voľným okom.
Slabé miesto planéty rastie rekordnou rýchlosťou: Zem stráca ochranné pole! Mohlo by to viesť ku katastrofe?
Na konci októbra a začiatkom novembra sa Comet Lemmon ukáže v plnej kráse – odhady jej jasnosti sa pohybujú medzi magnitúdou 4 až 2,5. Hoci kométy bývajú nevyspytateľné, astronómovia sa zhodujú, že tentoraz je šanca na mimoriadne úchvatné divadlo vysoká. Na Halloween a v prvých novembrových dňoch sa kométa presunie pred súhvezdie Hadonosa (Ophiuchus). Očakáva sa, že práve v tomto období sa objaví množstvo pozorovaní a záberov, ktoré zachytia jej jedinečný vzhľad.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
Okrem nej sa na oblohe objavujú aj ďalšie zaujímavé kométy
Kométu Lemmon objavili astronómovia 3. januára 2025 pomocou 1,5-metrového teleskopu na hore Lemmon v Arizone, odkiaľ pochádza aj jej názov. Následne sa ukázalo, že ju zachytili aj staršie zábery z novembra 2024. Na základe týchto údajov sa podarilo vypočítať, že kométe trvá približne 1350 rokov, kým obehne Slnko. Okrem nej sa na oblohe objavujú aj ďalšie zaujímavé kométy – napríklad medzihviezdna 3I/ATLAS, ktorá sa k Slnku priblíži koncom októbra, či kométa SWAN, ktorá by už začiatkom októbra mohla byť viditeľná z oblastí s tmavou oblohou.