Letecká tragédia v San Cristóbal! Dramatické zábery, lietadlo sa pri odlete prevrátilo, hlásia mŕtvych

SAN CRISTÓBAL - Na letisku v meste San Cristóbal na západe Venezuely došlo k tragédii. Malé lietadlo sa krátko po vzlietnutí prevrátilo a po náraze do zeme vybuchlo. O život prišli dvaja členovia posádky.
Pád zachytili kamery aj svedkovia
K nehode došlo 22. októbra 2025 na letisku Aeródromo Paramillo v štáte Táchira. Lietadlo typu Piper PA-31T1 s registráciou YV-1443 sa len niekoľko sekúnd po štarte naklonilo na ľavé krídlo, stratilo stabilitu a dopadlo na zem, kde okamžite vzplanulo.
Videozáznam, ktorý zverejnili svedkovia, ukazuje, ako stroj krátko po vzlietnutí prejde do ostrého náklonu, prevráti sa a po páde exploduje. Plamene bolo vidieť aj z okolitých ulíc.
Posádka zomrela na mieste
Podľa informácií venezuelských úradov a miestnych médií zahynuli obaja ľudia na palube – pilot a kopilot. Na palube sa nenachádzali žiadni cestujúci. Obeťami boli podľa predbežných údajov členovia malej súkromnej leteckej spoločnosti.
Záchranné tímy dorazili na miesto krátko po páde, no lietadlo už bolo celé v plameňoch.
Vyšetrovanie nehody pokračuje
Venezuelský úrad pre civilné letectvo (INAC) začal vyšetrovanie príčin tragédie. Úrady zatiaľ nepotvrdili, čo viedlo k strate kontroly nad lietadlom. Niektoré správy spomínajú možný technický problém počas štartu, no oficiálne stanovisko zatiaľ nebolo zverejnené.
Miesto nehody bolo uzavreté a trosky lietadla podrobili expertíze.
Obavy v regióne
Tragédia vyvolala v Táchire smútok aj obavy o bezpečnosť menších leteckých spoločností, ktoré v tejto oblasti zabezpečujú prepravu medzi horskými regiónmi. Vláda oznámila, že preverí údržbu a technický stav podobných lietadiel.