Dráma na palube lietadla: V kabíne začalo horieť! VIDEO Zdesení pasažieri sa snažili oheň uhasiť

Posádka požiar uhasila.
Posádka požiar uhasila. (Zdroj: X)
PEKING - V lietadle spoločnosti Air China vypukol oheň po tom, čo sa počas letu spontánne zapálila powerbanka v príručnej batožine cestujúceho. Posádka okamžite zasiahla a pilot vykonal núdzové pristátie.

Panika na palube

Na linke spoločnosti Air China sa odohrali dramatické chvíle. Počas letu začala horieť powerbanka jedného z cestujúcich, čo spôsobilo hustý dym v kabíne a vyvolalo paniku medzi pasažiermi.

Podľa vyhlásenia leteckej spoločnosti išlo o lítiovú batériu, ktorá sa prehriala a samovoľne vznietila v príručnej batožine. Posádka zareagovala bez váhania – plameň uhasila pomocou hasiacich prístrojov a zabezpečila, aby sa dym nerozšíril po kabíne.

Pilot medzitým zmenil trasu letu a zamieril na najbližšie letisko, kde lietadlo bezpečne pristálo.

Nikto sa nezranil, ale otázky ostávajú

Našťastie, pri incidente nebol nikto zranený. Napriek tomu udalosť opäť otvorila diskusiu o bezpečnosti lítiových batérií v lietadlách.

Powerbanky a ďalšie elektronické zariadenia s lítiovými článkami môžu v prípade poškodenia alebo skratu prudko zvýšiť teplotu a vznietiť sa. Práve preto letecké predpisy dlhodobo zakazujú ich prepravu v odbavenom batožinovom priestore – musia sa nachádzať výhradne v príručnej batožine, kde na ne posádka môže včas zareagovať.

Riziko, ktoré nemožno podceniť

Podobné incidenty, aj keď zriedkavé, dokazujú, že lítiové batérie zostávajú rizikovým prvkom moderných letov. Letecké spoločnosti preto neustále upravujú svoje predpisy, aby znížili riziko požiarov spôsobených prenosnými nabíjačkami, notebookmi či smartfónmi.

V prípade letu Air China rýchla reakcia posádky zabránila tragédii. Pre cestujúcich však zostal v pamäti desivý obraz – dym v kabíne a plamene šľahajúce z batožiny niekoľko kilometrov nad zemou.

Posádka požiar uhasila.
Posádka požiar uhasila.
Zahraničné
Dráma na palube lietadla: V kabíne začalo horieť! VIDEO Zdesení pasažieri sa snažili oheň uhasiť
