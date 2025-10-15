Tragédia v Indii: Autobus plný cestujúcich zachvátili plamene! Zahynulo najmenej 20 ľudí

NAÍ DILLÍ - Najmenej 20 ľudí zahynulo v utorok po tom, čo v západoindickom štáte Radžastan zrejme po elektrickom skrate zachvátili plamene autobus plný cestujúcich. Informuje o tom agentúra AFP a AP.
Vo vozidle sa v čase incidentu medzi mestami Džaisalmér a Džodpur nachádzalo viac ako 50 cestujúcich. „Devätnásť pasažierov zahynulo v autobuse a jeden podľahol popáleninám na ceste do Džodpuru,“ uviedol pre agentúru AFP zástupca miestnej polície. Najmenej 15 ďalších je vo vážnom stave.
Tlačová agentúra Press Trust of India (PTI) potvrdila počet obetí a s odvolaním sa na miestneho poslanca napísala, že autobus náhle zastavil na diaľnici po tom, čo zo zadnej časti vozidla začal vychádzať dym. Hoci vodič ihneď zareagoval, plamene rýchlo zachvátili celé vozidlo a cestujúci zo zadných radov nestihli včas vystúpiť. Miestna televízia NDTV odvysielala, že požiar zrejme vyvolal elektrický skrat.
Indický premiér vyhlásil, že je zarmútený
Indický premiér Naréndra Módí v reakcii vyhlásil, že je „zarmútený stratou ľudských životov“ a „modlí sa za rýchle uzdravenie zranených“. Módí dodal, že rodinám zosnulých bude z premiérovho národného fondu pomoci poskytnutá kompenzácia vo výške 200.000 rupií (približne 1940 eur) a zranení dostanú 50.000 rupií (približne 485 eur).
Agentúra AFP uvádza, že najľudnatejšia krajina sveta je notoricky známa problémami s bezpečnosťou na cestách. Podľa najnovších údajov bolo v roku 2023 na indických cestách zaznamenaných viac ako 480.000 nehôd, ktoré si vyžiadali takmer 173.000 obetí.