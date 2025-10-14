Nikdy by ste neverili, že to bude fungovať: Pár šokuje internet rozdielom výšky! VIDEO Prekvapili aj hejterov

BRAZÍLIA - Aj keď sa na nich mnohí pozerajú s posmechom, ich láska stojí pevne na nohách. Rozdiel štyridsaťtri centimetrov v ich výške by mohol kdekoho zaskočiť, no pre túto dvojicu z Brazílie je len dôkazom, že skutočné city nemajú žiadne limity.
Elisany da Cruz Silva, ktorá meria neuveriteľných 206 centimetrov, trpí zriedkavým ochorením zvaným gigantizmus. Ten spôsobuje nadmernú tvorbu rastového hormónu v dôsledku nádoru na hypofýze. Výsledkom je extrémne rýchly rast kostí, svalov a tkanív. Práve jej výška jej dlhé roky bránila v tom, aby si našla partnera, ktorý by ju prijal takú, aká je. Všetko sa zmenilo, keď pred ôsmimi rokmi stretla Francinalda da Silvu Carvalho, muža, ktorý meria len 163 centimetrov.
„Zamiloval som sa do nej okamžite,“ priznal Francinaldo v rozhovore pre YouTube kanál Truly. „Je vysoká, ale nádherná. Má krásnu tvár a dobré srdce.“ O dva roky neskôr sa dvojica zosobášila a privítala na svet syna Angela, ktorý má dnes tri roky.
Nebola to vždy len prechádzka ružovou záhradou...
Ich vzťah však nebol vždy jednoduchý. Ako prezradila Elisany, všade čelili posmechu a odsudzovaniu – a to nielen na sociálnych sieťach, ale aj v bežnom živote. „Keď ideme von, vidíme, ako sa ľudia na nás pozerajú a usmievajú sa popod nos,“ hovorí. „Niekedy nič nepovedia, ale vidíte, že nás súdia.“ Ako informuje na svojom webe New York Post, spočiatku ju to veľmi trápilo. „Trpela som depresiou. Pre mňa to bolo ťažké obdobie, no dnes sa už nenechávam ovplyvniť. Ľudí, ktorí majú predsudky, jednoducho ignorujem,“ priznala.
Aj rodina Francinalda sa spočiatku obávala, že vzťah nebude fungovať. Jeho teta dokonca priznala, že sa jej zdalo zvláštne, keď sa dvojica rozhodla spolu bývať. „Myslela som si, že im to dlho nevydrží,“ povedala. „Ale dnes, keď vidím, akí sú šťastní s ich synom, musím uznať, že sa milujú úprimne.“
Vážne komplikácie počas tehotenstva
Elisanyin zdravotný stav jej priniesol aj vážne komplikácie počas tehotenstva. Lekári ju varovali, že kvôli jej výške nebude môcť rodiť prirodzene. Prvé tehotenstvo skončilo potratom dvojčiat, čo ju psychicky zlomilo. „Vždy som túžila byť mamou. Keď mi lekár povedal, že som stratila dve bábätká, bola som zúfalá,“ zverila sa. O to väčšia bola ich radosť, keď po druhý raz otehotnela a narodil sa jej syn Angelo. „Bol to najšťastnejší okamih môjho života,“ dodala dojatá Elisany.
Dnes sa Elisany venuje modelingu a verí, že sa jej podarí uspieť aj v tejto oblasti. Jej manžel ju v tom naplno podporuje. „Chcem, aby bola úspešná a aby sme nášmu synovi mohli zabezpečiť krásnu budúcnosť,“ hovorí Francinaldo. „Najdôležitejšie je, aby sme ako rodina držali spolu a navzájom sa podporovali.“
Dvojica si získala množstvo fanúšikov
Elisany dodáva, že ich spája úprimná náklonnosť: „Sme spolu, pretože sa máme radi, nie preto, že máme dieťa.“ Na sociálnych sieťach si dvojica získala množstvo fanúšikov, ktorí sa ich zastávajú. „Niektorí ľudia nikdy nepochopia, že šťastie nezávisí od výšky. Ona je nádherná a jasne vidno, že sa milujú,“ napísal jeden z komentujúcich. Iný dodal: „Moji rodičia mali rozdielnu výšku a boli spolu viac než šesťdesiat rokov. Láska nemá nič spoločné s centimetrami.“