Do politického ringu vstupuje ďalší hráč: Zoroslav Kollár odovzdal podpisy, z Práva na pravdu môže byť strana!

BRATISLAVA - Známy právnik a podnikateľ Zoroslav Kollár, zrejme poriadne zamieša karty na slovenskej politickej scéne! Po tom, čo sa mu podarilo zničiť Borisa Kollára sériou videí pred minulými voľbami, dnes mieri ešte vyššie. Odovzdal podpisy na registráciu strany a spúšťa ostrú mediálnu kampaň. Odborníci majú jasno v tom, kto sa ho má najviac báť.
VIDEO Tlačová konferencia Práva na pravdu:
Kollár v týchto dňoch ohlásil odovzdanie takmer 20-tisíc podpisov na registráciu svojej politickej strany. Netají sa veľkými ambíciami. Sledované sú jeho videá, na billboardoch sľubuje zmenu politiky, a „koniec systému pre vyvolených“. Vstup občianskeho združenia Právo na pravdu do politiky považuje za osobnú misiu.
"V priebehu pár mesiacov sme odhalili prípady za desiatky miliónov eur. Predstavte si, koľko by to bolo za 35 rokov! Dnes by sme mali postavené nemocnice, školy, kvalitné cesty a fungujúci sociálny systém. Mladí ľudia by boli pyšní, že môžu pracovať na Slovensku a dôchodcovia by sa tešili, že vidia svoje vnúčatá. Namiesto toho sa občania denne boria s množstvom problémov," hovorí rozhorčený Zoroslav Kollár.
Reformy v štáte podľa neho musia byť zásadné. Začínajú od šetrenia na strane štátu, cez spravodlivosť až po výrazne zlepšenie kvality života bežných ľudí. Má tiež posily.
Do boja prizval tím odborníkov, ktorí majú tvoriť jadro začínajúcej strany. Kollár sľubuje, že ak dostane šancu, rozbije staré štruktúry a začne sa úplne odznova. Politológ Martin Klus tvrdí, že strana Hlas a Hnutie Republika by mali byť v strehu. "Hlas od júna klesol o 5 percent, a títo voliči sa niekam preliali. Určite však nie k opozícii. Zároveň je jasné, že Kollár berie aj Republike. Prienik medzi ich voličmi je pomerne veľký," vyjadril sa nedávno bývalý politik za SaS a Sme rodina. Dodal, že v každých voľbách doposiaľ uspela nová strana a Zoroslav Kollár sa ukazuje ako nová forma perspektívy. "Netreba zabúdať ani na to, že sériou kompromitujúcich videí odstavil pred minulými voľbami svojho menovca Borisa," dodal Klus.
"Som právnik a podnikateľ. Zamestnával som niekoľko tisíc ľudí. Viem, že ak niečo nefunguje, treba sa postaviť, chytiť opraty a vytrvalo ísť dopredu podľa plánu a vízie. Keď niečo poviem, myslím to vážne. To, čo teraz hovorím a robím, myslím celkom vážne. Už som prešiel dlhú cestu a neuhnem. Preto, aby som tu mohol žiť dobre ja, moje deti aj vy všetci," dodal odhodlaný Kollár na záver.