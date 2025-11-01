Tanzánia má novú prezidentku: Vo voľbách zvíťazila Hassanová

DAR ES SALAAM - Prezidentka Tanzánie Samia Suluhu Hassanová presvedčivo zvíťazila v stredajších voľbách so ziskom takmer 98 percent hlasov, oznámila v sobotu tamojšia volebná komisia. Hlasovanie sa uskutočnilo bez účasti popredných opozičných predstaviteľov a vyústilo do násilných protestov, informuje správa agentúry AFP.
Tanzánijská štátna televízia uviedla, že krátky slávnostný ceremoniál zloženia prísahy sa po oznámení oficiálnych konečných výsledkov uskutoční ešte v priebehu soboty. Víťazstvo Hassanovej potvrdil reportér AFP, ktorý informácie sprostredkoval telefonicky, pretože Tanzánia je stále bez pripojenia na internet. „V každom volebnom obvode získala (Hassanová) viac než 95 percent,“ dodal novinár tejto francúzskej agentúry ešte na základe predbežných výsledkov.
Vypukli aj protesty
Počas násilností na protestoch, ktoré vypukli v Tanzánii po stredajších prezidentských a parlamentných voľbách, už zahynulo asi 700 ľudí. Demonštrácie prebiehajú po celej krajine. Najviac obetí hlásia z najväčšieho mesta Dar es Salaam, kde podľa opozície zomrelo 350 ľudí, a z mesta Mwanza, kde o život prišlo 200 osôb. Pre agentúru AFP to v piatok uviedla opozičná strana Chadema a potvrdil to aj nemenovaný predstaviteľ tanzánijských bezpečnostných zložiek.
Suluhu Hassanová sa v stredajších voľbách usilovala upevniť svoju pozíciu. Nemala žiadneho vážneho protikandidáta, keďže hlavní súperi skončili vo väzení alebo im kandidovať zakázali. Prezidentka sa uchádzala o svoje druhé funkčné obdobie ako kandidátka Revolučnej strany Tanzánie (CCM), ktorá vládne od získania nezávislosti v roku 1961. V deň konania volieb vypukol naprieč krajinou chaos. Davy demonštrantov zaplavili ulice Dar es Salaamu a iných miest, strhávali prezidentkine plagáty a útočili na políciu a volebné miestnosti. Vláda reagovala vypnutím internetu a vyhlásením výnimočného stavu.
AFP upozorňuje, že zahraničným novinárom nedovolili o voľbách informovať, komunikačné kanály sú zablokované a informácie z terénu sa preto ťažko získavajú. Miestne spravodajské portály neboli aktualizované od stredy. Hlavná opozičná strana Chadema, ktorej sa na voľbách nemohla zúčastniť, uviedla, že protestujúci v piatok pochodovali v centre mesta Dar es Salaam, kde proti nim nasadili veľké množstvo policajtov a vojakov.