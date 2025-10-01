Absurdná novinka v Číne: Chcete toaletný papier? Najprv si pozrite reklamu, inak máte smolu!

PEKING - Absurdné pravidlá na verejných toaletách v Číne vyvolali vlnu kritiky. Používatelia si totiž musia pozrieť reklamu alebo zaplatiť, aby dostali toaletný papier. Mnohí upozorňujú, že systém je nielen nepraktický, ale aj nehygienický.
Niektoré verejné toalety v Číne zaviedli kontroverzný systém, ktorý od používateľov vyžaduje pozretie reklamy, aby získali toaletný papier. Cieľom má byť obmedzenie plytvania papierom, informuje The Metro. Videá zdieľané online ukazujú ľudí, ktorí pri stlačení dávkovača naskenujú QR kód. Po zobrazení krátkej reklamy sa dávkovač uvoľní a používateľ získa obmedzené množstvo papiera. Alternatívou je preskočenie reklamy zaplatením 0,5 RMB (približne 0,06 centov).
Tento krok vyvolal kritiku najmä kvôli dostupnosti a hygienickým otázkam. Niektorí odborníci upozorňujú, že problém nastáva, ak má človek vybitý telefón, nedostupný internet alebo nemá drobné peniaze – v takom prípade by mohol zostať bez papiera v naliehavej situácii.
Medzi jednotlivými vydaniami nastavovali až deväťminútovú pauzu
Nie je to prvý pokus Číny zaviesť obmedzenia pri používaní verejného toaletného papiera. V roku 2017 boli v Pekingu, v parku Chrámu neba, nainštalované dávkovače s rozpoznávaním tváre, ktoré vydávali fixné množstvo papiera a medzi jednotlivými vydaniami nastavovali deväťminútovú pauzu. Hoci úrady tvrdia, že tieto systémy znižujú zneužívanie, mnohí používatelia uvádzajú, že by si radšej nosili vlastný toaletný papier, aby sa vyhli nepríjemnostiam alebo trápnym situáciám.