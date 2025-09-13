Kulturistka šokuje priznaním: Hodiny vo fitku jej priniesli najlepší sexuálny život! Čo sa deje u nej v spálni?

BRAZÍLIA - Mnohí veria, že nadmerné cvičenie môže zničiť intímny život. Táto kulturistka však všetkým vyrazila dych! Priznala, že hodiny vo fitku jej naopak zvyšujú libido a priniesli jej najlepší sexuálny život.
Graciella Carvalho trávi denne až tri hodiny vo fitku, no namiesto toho, aby ju tvrdé tréningy vyčerpali, tvrdí, že jej priniesli viac energie – aj v spálni. A čo viac, priznala, že práve vďaka cvičeniu má lepší sexuálny život než kedykoľvek predtým.
„Jedným z najväčších mýtov je, že tvrdý tréning znižuje libido. Ja s tým úplne nesúhlasím,“ povedala 39-ročná kulturistka pre portál Need To Know. „Moja strava, tréning a príprava na súťaže nikdy negatívne neovplyvnili môj intímny život – práve naopak, urobili ho ešte lepším.“
Kedy je ideálny čas na romantické chvíle? Ak dodržíte harmonogram podľa veku, tak to bude stáť za TO!
Podľa nej cvičenie zlepšuje krvný obeh, podporuje uvoľňovanie hormónov a posilňuje sebavedomie – čo sa v konečnom dôsledku odráža aj v spálni. „Moja sexuálna energia je najsilnejšia práve vtedy, keď trénujem najviac,“ dodala.
Intimita má svoje pravidlá
Graciella, ktorá žije v Miami, otvorene priznala, že pred súťažami si dáva od sexu pauzu, aby sa naplno sústredila na výkon. „Často sa vyhýbam intimite týždeň pred súťažou, ale je to len dočasné. Neznamená to, že šport mi berie sex zo života,“ vysvetlila. Inak si však udržiava pravidelný rytmus – so svojím partnerom má podľa vlastných slov sex dva až trikrát týždenne. Pomáha jej aj spolupráca s hormonálnym špecialistom, ktorý dohliada na to, aby mala vždy dostatočne vysokú hladinu testosterónu.
Dom za 800-tisíc eur skrýva šokujúce prekvapenie: FOTO Naozaj tam dala majiteľka TOTO? Už NIKDY nebudete smutní!
Život plný disciplíny
Kulturistika je pre ňu životným štýlom. Okrem dlhých tréningov dodržiava aj prísnu stravu, ktorú jej nastavuje výživový poradca. Denne zje až šesť jedál – vrátane desiatich vajec, kuracieho mäsa, rýb, ryže či zeleniny. „Nič zložité, len čistá a jednoduchá strava,“ prezradila. Pre Graciellu však tento šport nie je len o svaloch a postave: „Kulturistika je disciplína, vášeň a zdravie – a áno, vplýva aj na intímny život. Chcem ukázať, že sa dá žiť tento šport intenzívne a zároveň si zachovať ženskosť, zdravie a potešenie.“