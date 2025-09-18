Štvrtok18. september 2025, meniny má Eugénia, zajtra Konštantín

Británia chráni a vždy bude chrániť slobodu prejavu, uviedol Starmer

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

LONDÝN - Sloboda prejavu je jednou zo základných hodnôt, ktorú bude Británia vždy ostražito a nekompromisne chrániť, vyhlásil vo štvrtok britský premiér Keir Starmer počas tlačovej konferencie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na konci jeho štátnej návštevy. Informuje správa agentúry AFP.

„Budeme prísne postupovať proti akýmkoľvek obmedzeniam slobody prejavu,“ prisľúbil Starmer, no varoval, že rozlišuje medzi slobodou prejavu a prejavmi tých, ktorí na sociálnych sieťach propagujú pedofíliu a povzbudzujú k spáchaniu samovrážd. Britský líder dodal, že vražda amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka minulý týždeň bola „šokujúca pre každého, kto verí v slobodu prejavu a demokraciu“.

Sloboda prejavu sa nedávno dostala do titulkov

Sloboda prejavu sa nedávno dostala do titulkov britských médií v súvislosti s rôznymi prípadmi, ktoré vyvolali kritiku zo strany amerických osobností, píše AFP. Americký viceprezident J.D. Vance situáciu ohľadom otázky slobody prejavu v Británii nadniesol Starmerovi ešte počas februárového stretnutia v Bielom dome. Britskému premiérovi povedal, že obmedzovanie slobody prejavu ovplyvnilo životy britských občanov. Vance už predtým poznamenal, že sloboda prejavu v Európe „upadá“.

Diskusia sa rozvírila aj okolo vlaňajšieho odsúdenia ženy na 31 mesiacov väzenia za to, že na platforme X napísala: „Zapáľte všetky... hotely (zariadenia, kde žijú žiadatelia o azyl)... je mi to jedno“. Britský politik a líder krajne pravicovej strany Reform UK Nigel Farage začiatkom septembra porovnal Britániu so Severnou Kóreou. Vyjadril sa tak po tom, ako bol komediálny scenárista Graham Linehan na začiatku septembra zatknutý a obvinený za tri príspevky na sociálnych sieťach, ktoré boli namierené proti transrodovej osobe.

Americký miliardár Elon Musk, ktorý vlastní platformu X, tiež obvinil Britániu, že je „policajným štátom“. Keď sa ale jeden z reportérov opýtal, či stredajšie zrušenie nočnej šou Jimmyho Kimmela pre komentáre komika o Kirkovi neboli ohrozením slobody prejavu, Trump odpovedal, že „Jimmy Kimmel bol prepustený, pretože mal zlé hodnotenia... takže to môžete nazvať slobodou prejavu, alebo nie, bol prepustený pre nedostatok talentu.“

Viac o téme: PrejavDonald TrumpBritániaKeir Starmer
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Irán je pripravený na
Irán je pripravený na spravodlivé a vyvážené riešenie so štátmi E3 v súvislosti s jadrovým programom
Zahraničné
Prezident Donald Trump máva
Trump priletel na druhú štátnu návštevu Británie: Sprevádza ho na nej aj jeho manželka Melania
Zahraničné
hrad Windsor
V Británii zadržali mužov za lety dronov pri hrade Windsor počas návštevy Trumpa
Zahraničné
Británia a USA uzavrú
Británia a USA uzavrú nové dohody: Pôjde o TIETO oblasti
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Erik Tomáš odozvdal ocenenia Sociálny čin roka
Erik Tomáš odozvdal ocenenia Sociálny čin roka
Správy
Dying Light: The Beast - gameplay
Dying Light: The Beast - gameplay
GameSite
Takáč na hodine otázok: Slovensko opäť plánuje blokovať ruské sankcie
Takáč na hodine otázok: Slovensko opäť plánuje blokovať ruské sankcie
Správy

Domáce správy

Kauza skrachovanej cestovky Happy
Kauza skrachovanej cestovky Happy Travel pokračuje: Klienti zakročili! Polícia prijala vyše 480 trestných oznámení
Domáce
Tomáš Drucker
Drucker odmieta, že o školských zákonoch nekomunikovali s partnermi
Domáce
Ministerstvo upozorňuje na zmenu
Ministerstvo upozorňuje na zmenu cestovného odporúčania pre Nepál z dôvodu nepokojov
Domáce
FOTO HRÔZA V CENTRE MESTA Muž sa OBESIL priamo na námestí! Prečo ho všetci obchádzali? Šokujúce SVEDECTVO
FOTO HRÔZA V CENTRE MESTA Muž sa OBESIL priamo na námestí! Prečo ho všetci obchádzali? Šokujúce SVEDECTVO
Regióny

Zahraničné

Bezpečnostná rada OSN bude
Bezpečnostná rada OSN bude v piatok na podnet skupiny E3 hlasovať o uvalení sankcií na Irán
Zahraničné
Geir Pedersen.
Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen končí vo funkcii
Zahraničné
Česko trápi extrémne infekčné
Česko trápi extrémne infekčné ochorenie: Počet prípadov rastie, ministerstvo varuje ľudí
Zahraničné
Británia chráni a vždy
Británia chráni a vždy bude chrániť slobodu prejavu, uviedol Starmer
Zahraničné

Prominenti

kráľovná Camilla, kráľ Karol
Donald Trump na návšteve u Karola III.: FAUX PAS manželky Melanie... Princezná Kate bodovala!
Zahraniční prominenti
Tehotná Miss čelí odporným
Tehotná Miss čelí odporným útokom: O prvé dieťa prišla v 6. mesiaci... Potrat jej prajú opäť!
Domáci prominenti
FOTO Eva Burešová
WOW, to je ZMENA! Burešová dala zbohom svojej gaštanovej hrive: Je z nej SEXI BLONDÍNA
Domáci prominenti
Obrovská TRAGÉDIA: Hollywoodsky herec
Obrovská TRAGÉDIA: Hollywoodsky herec (†46) zomrel pri hrozivej autonehode!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO KURIÓZNA situácia v rakúskom
KURIÓZNA situácia v rakúskom nevestinci: Klient odmietol zaplatiť a skončil pred súdom! Dôvod vás ŠOKUJE
Zaujímavosti
Toto je NAJZDRAVŠÍ štart
Toto je NAJZDRAVŠÍ štart do dňa podľa modernej výživy aj tradičnej čínskej medicíny
vysetrenie.sk
59-ročná influencerka si trúfa
Napriek veku si trúfa na 30 centimetrové opätky: TEJTO žene by ste jej vek tipli len ťažko! Dokázali by ste to aj vy?
Zaujímavosti
Neuveriteľné, čo manžel spravil:
Neuveriteľné, čo manžel spravil: Na romantický víkend priviedol vlastnú mamu! Žena skončila v inej izbe
Zaujímavosti

Dobré správy

Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk

Ekonomika

Padol investičný jackpot? Ak vlastníte akcie tejto firmy, tak ste práve poriadne zarobili!
Padol investičný jackpot? Ak vlastníte akcie tejto firmy, tak ste práve poriadne zarobili!
Štát chce ešte viac priškrtiť zneužívanie PN-iek: Skončiť by mala nová finta!
Štát chce ešte viac priškrtiť zneužívanie PN-iek: Skončiť by mala nová finta!
Sumy dôležitých dávok idú hore: Stúpnu už od nového roka!
Sumy dôležitých dávok idú hore: Stúpnu už od nového roka!
Meta prichádza s novými okuliarmi: Ovládajú sa gestami, pozriete si aj videá či správy! (foto)
Meta prichádza s novými okuliarmi: Ovládajú sa gestami, pozriete si aj videá či správy! (foto)

Šport

FOTO Maria Šarapovová v hviezdnej spoločnosti: Dnes by ste ju nespoznali
FOTO Maria Šarapovová v hviezdnej spoločnosti: Dnes by ste ju nespoznali
WTA
VIDEO Napadol brankára Sparty: Športový riaditeľ v Česku spoznal trest za totálny skrat
VIDEO Napadol brankára Sparty: Športový riaditeľ v Česku spoznal trest za totálny skrat
Chance liga
Natočili sexuálny styk so 16-ročným dievčaťom: Asencio a ďalší exhráči Realu sa postavia pred súd
Natočili sexuálny styk so 16-ročným dievčaťom: Asencio a ďalší exhráči Realu sa postavia pred súd
La Liga
VIDEO Fantastický finiš Gajanovej: Po zdrvujúcom nástupe postúpila do semifinále MS!
VIDEO Fantastický finiš Gajanovej: Po zdrvujúcom nástupe postúpila do semifinále MS!
MS v atletike

Auto-moto

Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Novinky
Raval. Cupra Raval. Malý agent športovosti medzi novými kompaktami VW
Raval. Cupra Raval. Malý agent športovosti medzi novými kompaktami VW
Novinky
Kia Stonic dostala druhý facelift. Výrazné zmeny k lepšiemu
Kia Stonic dostala druhý facelift. Výrazné zmeny k lepšiemu
Predstavujeme
Nový rok prinesie zmenu: STK neprejdú autá bez PZP
Nový rok prinesie zmenu: STK neprejdú autá bez PZP
Správy

Kariéra a motivácia

Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariera.sk TS
3 odpovede, ktoré vás okamžite vyradia z pracovného pohovoru: Radšej povedzte TOTO!
3 odpovede, ktoré vás okamžite vyradia z pracovného pohovoru: Radšej povedzte TOTO!
Pracovný pohovor
Učitelia si prilepšia: Platy rastú, bonusy prichádzajú a ďalšie zvýšenie je už na ceste
Učitelia si prilepšia: Platy rastú, bonusy prichádzajú a ďalšie zvýšenie je už na ceste
Domáce
Najčastejšie manažérske chyby, ktoré brzdia tím. Nerobíte ich aj vy?
Najčastejšie manažérske chyby, ktoré brzdia tím. Nerobíte ich aj vy?
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Kuracie prsia
Ako upiecť jablkovú roládu: Recept zvládnete na jednom plechu
Ako upiecť jablkovú roládu: Recept zvládnete na jednom plechu
Výber receptov

Technológie

Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Armádne technológie
Tento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dáta
Tento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dáta
Bezpečnosť
V populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minút
V populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minút
Bezpečnosť
Android už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmena
Android už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmena
Android

Bývanie

6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto

Pre kutilov

Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Záhrada
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Recepty
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
Okrasná záhrada
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Bol ženatý, ale kvôli tejto jednej veci som mu nedokázala povedať nie: Spávala som s ním, ale z úplne iného dôvodu ako si myslel
Partnerské vzťahy
Bol ženatý, ale kvôli tejto jednej veci som mu nedokázala povedať nie: Spávala som s ním, ale z úplne iného dôvodu ako si myslel
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Česko trápi extrémne infekčné
Zahraničné
Česko trápi extrémne infekčné ochorenie: Počet prípadov rastie, ministerstvo varuje ľudí
Kauza skrachovanej cestovky Happy
Domáce
Kauza skrachovanej cestovky Happy Travel pokračuje: Klienti zakročili! Polícia prijala vyše 480 trestných oznámení
Otrasný prípad: Matka uložila
Zahraničné
Otrasný prípad: Matka uložila novorodenca do práčky! Dieťa neprežilo
Pekári varujú pred dopadom
Domáce
Pekári varujú pred dopadom konsolidácie: NÁRAST cien pečiva takmer o desatinu, môže za to TOTO

Ďalšie zo Zoznamu