Nevinné maškrty ohrozujú mužskú plodnosť: Spracované jedlo devastuje spermie už po týždňoch!

LONDÝN - Hamburgery, chipsy či čokoládové mlieko môžu pôsobiť ako nevinné maškrty, no nová európska štúdia odhaľuje, že mužom vo veku 20 až 35 rokov môžu vážne poškodiť reprodukčné zdravie. Už po troch týždňoch na ultra-spracovanej strave vedci zaznamenali nárast hmotnosti, pokles testosterónu a zníženie hormónov dôležitých pre tvorbu spermií a funkciu semenníkov.
Podľa tímu, ktorý výskum publikoval v prestížnom časopise Cell Metabolism, tieto zmeny môžu viesť k úbytku svalovej hmoty, oslabeniu libida, zhoršeniu plodnosti a dokonca aj k problémom s kognitívnymi funkciami. Navyše, muži na spracovanej strave mali v krvi vyššie množstvo ftalátov, chemikálií z obalov potravín, ktoré narúšajú hormonálnu rovnováhu.
„Naše výsledky dokazujú, že ultra-spracované potraviny poškodzujú reprodukčné aj metabolické zdravie, aj keď sa nekonzumujú v nadmernom množstve. Problém je samotná spracovanosť týchto potravín,“ uviedla hlavná autorka štúdie, doktorka Jessica Prestonová.
Výsledky boli jednoznačné
Do experimentu sa zapojili mladí muži, ktorí najprv tri týždne konzumovali prevažne ultra-spracované potraviny – proteínové tyčinky, pečené bravčové mäso, sladkosti či bagety so sladkými omáčkami. Po trojmesačnej prestávke nasledovali tri týždne na nespracovanej strave, kde prevažovali vajcia, čerstvé ovocie, šaláty a strukoviny.
Účastníci výskumu dokonca pribrali
Obe diéty obsahovali rovnaký počet kalórií, bielkovín, tukov aj sacharidov. Rozdiel bol len v spracovaní surovín. Výsledky boli jednoznačné, pri spracovanej strave účastníci pribrali v priemere 1,5 kilogramu tuku, zaznamenali pokles testosterónu aj hormónu FSH a zhoršila sa pohyblivosť spermií.
Podľa odborníkov mužská plodnosť celosvetovo klesá už desaťročia – od roku 1973 sa počet spermií znížil približne o polovicu. Príčinou je kombinácia viacerých faktorov, od pesticídov a priemyselných chemikálií až po rastúcu obezitu a nedostatok pohybu. Nová štúdia ako prvá jasne poukazuje na významný vplyv spracovaných potravín. Newyorská nutričná špecialistka Marion Nestlová, ktorá sa na výskume nepodieľala, označila zistenia za ďalší dôkaz o škodlivosti spracovanej stravy: „Najväčším šokom je možný priamy vplyv na mužskú plodnosť.“ Vedci zatiaľ nevedia, či majú ultra-spracované potraviny rovnaký účinok aj na ženy, no upozorňujú, že riziko je priveľké na to, aby bolo ignorované.