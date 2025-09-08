Nový TEST od vedcov: Zistite, či vaše dieťa čaká obezita! Vidíte tieto prejavy už teraz?

KODAŇ - Vedci upozorňujú, že včasná detekcia rizikových faktorov spojených s nadváhou by mohla zohrávať kľúčovú úlohu pri prevencii obezity. Ak by sa problémy odhalili skôr, umožnilo by to zaviesť zmeny životného štýlu ešte predtým, než sa objavia prvé viditeľné zdravotné komplikácie.
Nový genetický test dokáže predpovedať, či dieťa v dospelosti bude trpieť obezitou. Vyplýva to z rozsiahlej globálnej štúdie publikovanej v prestížnom časopise Nature Medicine. Výskumníci vytvorili tzv. polygenické rizikové skóre (PGS), ktoré funguje ako „kalkulačka“ kombinujúca účinky rôznych genetických variantov. Test je možné vykonať už u detí od päť rokov, teda ešte predtým, než sa začne výraznejšie meniť ich telesná hmotnosť.
Podľa vedcov by tento prístup mohol umožniť zaviesť preventívne opatrenia včas – napríklad zásahy do životného štýlu, úpravu stravy či podporu pohybu. „Tieto dáta ukazujú, že polygenické skóre má potenciál výrazne zlepšiť predikciu obezity, najmä ak sa uplatní v rannom veku,“ uviedli autori štúdie. Hlavný autor Roelof Smit z Univerzity v Kodani zdôraznil, že skóre je „mimoriadne silné“ práve preto, že dokáže predpovedať riziko obezity skôr, než začnú pôsobiť iné faktory. „Ak sa zasiahne v tomto štádiu, môže to mať obrovský dopad,“ doplnil.
Najväčší a najrozmanitejší genetický dataset v histórii
Na štúdii sa podieľalo viac než 600 vedcov z 500 inštitúcií po celom svete spolu so spoločnosťou 23andMe, informuje Fox News. Po zozbieraní genetických údajov od viac ako 5 miliónov ľudí vznikol najväčší a najrozmanitejší genetický dataset v histórii, na základe ktorého bol PGS vyvinutý. Výsledky ukázali, že nový test je dvojnásobne účinnejší než doterajšie metódy a dokáže vysvetliť približne 17,6 % rizika, že dieťa v dospelosti dosiahne vysoký index telesnej hmotnosti (BMI). Podľa spoluautorky Ruth Loosovej z Univerzity v Kodani ide o „dramatický posun vpred“, ktorý nás približuje k reálne využiteľnému genetickému testovaniu.
Zaujímavé je aj zistenie, že ľudia s vyšším genetickým rizikom obezity reagujú lepšie na redukčné opatrenia – no po ich ukončení sa im váha rýchlejšie vracia späť. Vedci zároveň priznali limity testu. Najlepšie výsledky dosahoval u osôb s európskym pôvodom, kým u ľudí s africkým pôvodom bol výrazne menej presný.