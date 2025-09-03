Problémom pri krájaní cibule odzvonilo: Matematici vypočítali ideálnu metódu

USA - Krátke vertikálne rezy, zopár horizontálnych a cibuľa je nakrájaná – takto sa to učí väčšina kuchárov. Podľa matematikov však väčšina z nás robí zásadnú chybu. Tvrdia, že dokonalé kocky cibule sa dajú dosiahnuť len vtedy, ak budete nožom mieriť na presne určený bod pod doskou.
Takzvaná „cibuľová konštanta“ má zabezpečiť, že kúsky budú rovnomerné a budú sa variť rovnakou rýchlosťou. Pri klasickom krájaní vznikajú nevyrovnané tvary – stred je drobný, kraje príliš veľké a ak pridáte horizontálne rezy, konzistencia je ešte horšia.
Matematik Dylan Poulsen z Washington College vypočítal, že nožom by ste mali mieriť na imaginárny bod pod doskou, približne v polovici výšky cibule. Ak budete rezať pod miernym uhlom smerom k tomuto bodu, jednotlivé kúsky budú oveľa jednotnejšie.
Výpočty ukázali, že ideálny bod sa mení podľa počtu vrstiev a rezov, informuje Daily Mail. V praxi to znamená držať nôž takmer kolmo, ale mierne naklonený k podložke. Zároveň platí, že horizontálne rezy sú úplne zbytočné – len zhoršujú výsledok. Poulsen priznáva, že kvalitu jedla táto metóda zásadne nemení, no prináša mu „matematickú radosť“.
Ako krájať cibuľu bez sĺz?
Vedci z Cornellovej univerzity priniesli aj riešenie na večný problém – štípanie očí. Odpoveď je jednoduchšia, než by ste čakali: ostrý nôž a pomalý rez. Pri prudkom alebo tupým nožom vedenom reze sa do vzduchu uvoľňuje viac šťavy obsahujúcej látku syn-propanetiál-S-oxid, ktorá dráždi oči. Experimenty ukázali, že rýchle sekanie či tupá čepeľ produkujú viac drobných kvapiek a tým aj viac nepríjemných výparov. Správna technika teda spočíva v pomalom a presnom rezaní ostrým nožom – výsledkom je nielen menej sĺz, ale aj čistejší pracovný postup.