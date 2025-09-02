Telefonát z ambulancie sa zmenil na KOMÉDIU: Pacientka neverila vlastným ušiam!

USA - Bežný telefonát z dermatologickej kliniky sa zmenil na hit sociálnych sietí a dokázal, že aj komunikácia v zdravotníctve dokáže rozbúšiť srdce zábavným spôsobom. Recepčná sa pri diktovaní výsledkov kultivácie totiž nedokázala ubrániť smiechu, keď pri ich hláskovaní použila nezvyčajné slovo. Video si na TikToku pozrelo už takmer šesť miliónov ľudí.
Keď Hailey Giamarinová prijala hovor zo svojej dermatologickej kliniky, ani vo sne by jej nenapadlo, že sa z neho stane nezabudnuteľný moment, na ktorom sa budú zabávať milióny používateľov sociálnych sietí. V TikTok videu zdieľala hlasovú správu, ktorú jej poslala ambulancia, informuje na webe New York Post. Príspevok začína celkom nevinne, Hailey sa usmieva v letných šatách pri okne a potom nasleduje nahrávka, ktorá rozosmiala internet.
Recepčná sa nevedela prestať smiať
Hlasová správa začína úplne profesionálne. Pracovníčka kliniky sa milo predstaví a začne opisovať výsledky vzorky, ktorú pacientke odoberali na poslednom vyšetrení. „Takže kultivácia ukázala baktériu s názvom Pantoea species,“ hovorí žena. Podľa Národnej lekárskej knižnice ide o baktériu, ktorá môže byť buď neškodný environmentálny kontaminant, alebo oportunistický patogén spôsobujúci vážnu infekciu. A práve tieto výsledky recepčnú postupne rozosmiali, keď sa snažila písmeno po písmene vyhláskovať názov baktérie pomocou vlastnej fonetickej abecedy. „To sa hláskuje ‘p’ ako ‘pork’ (bravčové),“ povedala žena a nastalo dlhé ticho. Zo záznamu bolo počuť tlmený smiech, keď iná pracovníčka neveriacky zopakovala: „Pork?!“ Od toho momentu volajúca už len ťažko potláčala smiech a pokračovala v hláskovaní.
Zo všetkých síl sa snažila spamätať: „‘A’ ako ‘apple’, ‘n’ ako … ‘new’.“ V tej chvíli sa už dusila smiechom a zjavne sa snažila upokojiť, aby zvládla dokončiť slovo. „Je mi to tak ľúto,“ povedala a snažila sa nevybuchnúť. Keďže si chcela udržať vážnosť, rýchlo prebehla zvyšok: „‘T’ ako ‘tree’, ‘o’ ako ‘orange’, ‘e’ ako ‘earth’, ‘a’ ako ‘apple’ …“ Ale bolo už neskoro, smiech ju premohol. Napriek chaosu sa ešte snažila doplniť zvyšok medicínskej správy a opýtať sa na možnú alergiu na lieky. Napriek výbuchu smiech sa jej podarilo odovzdať podstatné informácie.
Len veľmi málo ľudí pozná oficiálnu fonetickú abecedu
Diváci na TikToku považovali hlasovú správu za rovnako vtipnú ako samotná asistentka. „‘E’ ako Earth ma úplne dostalo,“ napísal jeden používateľ, zatiaľ čo druhý dodal: „Keď ťa chytí záchvat smiechu, už sa nezastavíš.“ Tretí upozornil na komentár v pozadí: „Tá druhá baba vzadu, čo opakovala ‘pork?’“ Celý moment navyše odštartoval nečakanú debatu. Ukázalo sa, že len veľmi málo ľudí pozná oficiálnu fonetickú abecedu, ktorú používa NATO. Čiže: A ako alfa, b ako bravo, c ako Charlie a tak ďalej. Väčšina ľudí si jednoducho vymyslí prvé slovo, ktoré im napadne. A v tomto prípade to bolo „pork.“ Vo svete, kde sú lekárske telefonáty väčšinou plné úzkosti, priniesol tento príspevok miliónom divákov dôvod na smiech a Hailey výsledky, na ktoré nikdy nezabudne.