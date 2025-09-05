Drzá pasažierka: VIDEO Letuške povedala, aby držala hubu! TAKTO dopadla

DALLAS - Na palube letu z Kostariky do Dallasu sa odohrala ostrá výmena medzi cestujúcou a letuškou. Žena počas bezpečnostných inštrukcií vyzvala členku posádky, aby „držala hubu“. Incident sa skončil tým, že pasažierku vyviedli z lietadla.
„Chcete vystúpiť?“
Video, ktoré sa stalo virálnym na Instagrame, zachytáva moment, keď cestujúca prerušila bezpečnostné hlásenie a hrubo okomentovala letuškine pokyny.
Letuška okamžite zareagovala: „Chcete vystúpiť? Pretože sa necítim bezpečne, ak nebudete dodržiavať pokyny.“ Následne dodala, že požiada pilota, aby ženu vyviedli z lietadla, keďže nie je uvedená na zozname osôb so sluchovým postihnutím.
Podľa záberov navyše cestujúca odmietla vypnúť telefón, čo letuška použila ako ďalší dôvod na jej vylúčenie.
Obrat v správaní, no neskoro
Klip ukazuje, že žena sa najprv zdráhala spolupracovať, potom tvrdila, že je obťažovaná, a nakoniec súhlasila s pokynmi. Vzápätí ju však podľa záznamu aj svedectva spolucestujúceho vyviedli z lietadla.
Autor videa, pasažier Jay Crenshaw, celú situáciu okomentoval slovami: „Prázdne stredné sedadlo je pre mňa výhra.“
Spolucestujúci: zle ráno, nie ospravedlnenie
Crenshaw pre New York Post uviedol, že má pochopenie pre letuškine konanie, no zároveň aj pre cestujúcu, ktorá podľa neho vedela, že prekročila hranicu.
„Mala zlé ráno, bola rozrušená, rozprávala sa o tom v telefóne. Letuška to schytala. Pasažierka však vie, že bola v omyle,“ povedal. Dodal, že žena vraj stratila svoj telefón a musela si ho požičať.
„Všetci máme zlé dni a povieme veci, ktoré nemyslíme vážne. Lenže väčšina z nás nie je natočená na video,“ dodal Crenshaw s tým, že by ľudia mali mať pre ňu trochu pochopenia.
American Airlines mlčí
Letecká spoločnosť American Airlines podľa denníka The New York Post na žiadosť o vyjadrenie nereagovala.
Roste počet incidentov na palube
V posledných týždňoch sa do médií dostali viaceré prípady problémových cestujúcich. Päťdesiatročnú Novozélanďanku museli vyviesť po tom, čo opitá nadávala personálu a tancovala v uličke počas rolovania lietadla.
Na linke z Veľkej Británie do Dubaja zase opitého pasažiera zviazali na niekoľko hodín po tom, čo urazil letušku slovami „stupid bitch“.