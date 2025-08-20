Nový trend chudnutia má temnú stránku: Ženy hlásia desivé následky v najcitlivejšej oblasti!

WASHINGTON - Používanie liekov GLP-1, ako sú Ozempic, Wegovy či Mounjaro, v posledných mesiacoch raketovo stúplo a nielen medzi pacientmi s cukrovkou 2. typu, pre ktorých boli pôvodne vyvinuté. Popri chvále na účinnosť sa však čoraz častejšie objavujú aj znepokojivé správy o vedľajších účinkoch. Kým niektorí muži sa na internete pochvaľujú pozitívnu skúsenosť, viacero žien hlási opačný problém.
Prípravky GLP-1, ako sú Ozempic, Wegovy či Mounjaro sa stali fenoménom chudnutia vďaka schopnosti znižovať chuť do jedla a regulovať hladinu cukru. Skúsenosti s nimi otvorene zdieľajú aj celebrity hoci boli pôvodne vyvinuté ako lieky na cukrovku 2. typu. Fungujú tak, že regulujú hladinu cukru v krvi pacienta a oklamú mozog, aby si myslel, že je sýty, aj keď nie je, čo vedie k menšiemu príjmu potravy. Ak sa to spojí so zmenou životného štýlu, ľudia vidia úžasné výsledky a povzbudzujú ostatných, aby ich nasledovali, informoval LadBible.
Nie je to však úplne bez problémov, pretože liek môže spôsobiť aj nevoľnosť, zápchu a bolesti žalúdka. Hoci sa ľudia sťažovali na vypadávanie vlasov a dokonca aj na zmeny v úsmeve, niektorí muži hlásia pozitívnu zmenu vďaka „Ozempic penis“, hoci odborníci tvrdia, že ide skôr o zmenu perspektívy ako o zväčšenie veľkosti. Teraz však ženy poukazujú na iný problém: „Ozempic vulva“. Jedna žena na Reddite sa sťažovala na „bolesť pri jazde na bicykli a dlhom sedení“. Dozvedela sa, že príčinou je práve chudnutie pomocou Ozempicu.
Čo je Ozempic vulva?
Hoci výrobcovia tento vedľajší účinok neudávajú, lekár Michael Tahery z Los Angeles uviedol, že lieky GLP-1 môžu spôsobiť tri vedľajšie účinky na vulvu a vagínu. Sú to: ochabnutie vonkajších pyskov, oslabenie vaginálnych svalov a suchosť. Rýchla strata hmotnosti spojená s liekmi ako Ozempic, môže viesť k ochabnutiu kože, a vulva nie je výnimkou.
Sexuálny vplyv
Podľa Dr. Taheryho, pôrodníka-gynekológa (OB-GYN) a urogynokológa v Kalifornii, je strata svalovej hmoty bežná. Na svojej webovej stránke píše: „Bohužiaľ, strata svalovej hmoty v dôsledku užívania Ozempicu môže skutočne spôsobiť vaginálnu laxnosť. Voľnosť vagíny nie je len kozmetický problém. Uvoľnenie svalov, ku ktorému dochádza pri chudnutí, môže viesť k oslabeniu panvového dna a inkontinencii a niektoré ženy sa sťažovali aj na pocit voľnosti počas pohlavného styku.“
Vplyv lieku Ozempic na svaly panvového dna
Odborníci z Health Central vysvetlili, že v recenzii z roku 2021 uverejnenej v časopise Current Diabetes Review zistili, že pacienti s cukrovkou 2. typu, ktorí užívali lieky GLP-1, mali vyšší pokles beztukovej hmoty ako pacienti, ktorí užívali placebo. Certifikovaná gynekologička Melanie Boneová uviedla: „Rýchla strata hmotnosti a svalovej hmoty, ktorú majú ľudia užívajúci Ozempic, môže ovplyvniť aj svaly panvového dna.“ Tie pomáhajú podporovať polohu reprodukčných a vylučovacích orgánov, medzi ktoré patrí maternica a vagína.
„Strata svalovej hmoty panvového dna môže viesť k jeho oslabeniu, čo môže spôsobiť symptómy ako močová inkontinencia, prolaps panvových orgánov alebo zmeny sexuálnej funkcie.“ Lekárska expertka doplnila, že niektorí pacienti sa sťažujú na únik moču, zvýšenú frekvenciu močenia alebo vaginálnu laxnosť. Kecia Gaitherová pokračovala: „Tieto lieky môžu byť nevhodné pre ľudí s anamnézou panvových operácií alebo dysfunkcie panvového dna, pretože symptómy sa môžu zhoršiť. Je dôležité požiadať o povolenie od zdravotníckeho pracovníka, ak existuje takáto anamnéza.“
Spoločnosť Novo Nordisk, výrobca lieku Ozempic, uviedla, že „Ozempic vulva“ nie je oficiálny vedľajší účinok. Hovorca spoločnosti však povedal: „Bezpečnosť pacientov je pre spoločnosť Novo Nordisk mimoriadne dôležitá. Neustále zbierame údaje o bezpečnosti našich liekov GLP-1 RA, ktoré sú na trhu, a úzko spolupracujeme s orgánmi, aby sme zaistili bezpečnosť pacientov. Odporúčame pacientom, aby tieto lieky užívali iba na schválené indikácie a pod dohľadom zdravotníckeho pracovníka. Rozhodnutia o liečbe by sa mali prijímať spoločne so zdravotníckym pracovníkom, ktorý môže na základe posúdenia individuálneho zdravotného profilu pacienta vyhodnotiť vhodnosť použitia GLP-1. Odporúčame, aby každý pacient, u ktorého sa počas užívania agonistov receptora GLP, vrátane Wegovy alebo Ozempic, vyskytli vedľajšie účinky, informoval svojho lekára.“