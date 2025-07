FOTO pred a po: Slávna speváčka vyvracia dohady o CHUDNUTÍ na KONTROVERZNOM lieku!

Lizzo (Zdroj: SITA)

Speváčka Lizzo za posledné obdobie rapídne schudla. Minulý mesiac priznala, že krátko užívala aj Ozempic. Držiteľka ceny Grammy prezradila, že kontroverzný liek začala užívať v roku 2023, no čoskoro si uvedomila, že jej z dlhodobého hľadiska nepomôže. Za svoj skutočný pokrok vďačí najmä zmene stravovacích návykov, aj keď ju mnojí obviňujú, že liek pôvodne určený na cukrovku užíva stále. Teraz sa však rozhodla vyvrátiť tieto dohady.

„Makám ako blázon, trénujem 3x do týždňa, chodím do sauny a robím kardio každý deň, opäť som zaradila živočíšne bielkoviny do svojho jedálnička, najala som si kuchára, ktorý mi pomáha s prípravou jedál a sleduje, čo všetko dávam do svojho tela, držím kalorický deficit, vyradila som sladké nápoje, plnotučné limonády a zemiakové lupienky… prestala som piť alkohol na dlhý čas… (ale znova som začala piť, lebo si to zaslúžim!)" zverila sa.

Taktiež aj športuje. „Hrám pickleball, chodím na túry, prechádzam sa po pláži, hýbem sa, tancujem a pijem vodu. Robím detox! Raz za mesiac! Taktiež absolvujem holistické telové procedúry, drevenú terapiu a lymfatické masáže. Som taká šťastná a hrdá na to, čo som dosiahla, a nikto mi to nemôže vziať," dodala. Zverejnila aj pred a po svojej premeny. FOTO nájdete v galérii.