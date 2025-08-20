Šokujúce VIDEO: Žena našla medveďa priamo na svojej záhrade, TOTO správanie ale nečakala!

NEWINGTON - Obyvateľka mesta Newington v americkom Connecticute zažila nečakanú návštevu – do jej záhrady zavítal medveď, ktorý sa rozhodol schladiť horúčavy kúpaním v bazéne.
Theresa Sandersonová natočila video, na ktorom medveď pokojne pláva niekoľko minút, akoby si užíval súkromné kúpalisko. Po osviežujúcej prestávke zviera vyliezlo z vody a bez problémov opustilo jej pozemok, informoval portál UPI.
Podľa údajov tamojšieho ministerstva energetiky a ochrany životného prostredia bolo v Newingtone od začiatku roka nahlásených už 51 výskytov medveďov.
Podobné situácie sa objavujú aj inde. V máji obyvatelia Auburnu v Kalifornii natočili medvedicu s mláďaťom, ktoré využili ich bazén ako miesto na „plaveckú lekciu“. Obyvatelia potvrdili, že v horúcich dňoch nie je nezvyčajné, keď medvede hľadajú osvieženie práve v záhradných bazénoch.