Ďalší útok medveďa na Liptove: Zviera malo vážne zraniť hotelového hosťa! Na mieste je zásahový tím

LIPTOVSKÝ JÁN – Na Liptove došlo k ďalšiemu útoku medveďa na človeka. Stalo sa tak v turisticky obľúbenej lokalite v Liptovskom Jáne. Napadnutý muž utrpel viacero zranení a skončil v nemocnici v Liptovskom Mikuláši. Na miesto smeroval zásahový tím.
Zviera napadlo muža neďaleko navštevovanej Stanišovskej jaskyne v utorok v dopoludňajších hodinách. Informuje o tom denník SME. Podľa ich informácií ide o hosťa, ktorý bol s dieťaťom na rekondičnom pobyte v jednom z liptovskojánskych hotelov.
"O incidente sme boli informovaní. Na miesto bol vyslaný zásahový tím medveďa hnedého a celú situáciu prešetruje," povedala Jessica Kostková zo Správy Národného parku Nízke Tatry, pod ktorým funguje zásahový tím. Bližšie informácie správa parku o útoku aktuálne nemá.
K útoku prišlo iba zhruba týždeň potom, ako medveď zaútočil na 28-ročného muža z obce Hybe, stalo sa to 150 metrov od zastavanej časti dediny. Napadnutého muža previezli do nemocnice a po ošetrení ho prepustili do domáceho liečenia.