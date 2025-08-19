Ďalší smrteľný prípad mozgožravej améby vo svete: O život prišlo iba deväťročné dievčatko!

KERALA - V juhoindickom štáte Kérala zomrelo deväťročné dievča po nákaze zriedkavou a často smrteľnou infekciou, ktorú spôsobuje tzv. „mozgožravá améba“. Úmrtie potvrdili miestne zdravotnícke úrady.
Dievča z mesta Thamarassery v okrese Kozhikode bolo 13. augusta hospitalizované s vysokou horúčkou. Jej zdravotný stav sa rýchlo zhoršil a museli ju previezť na vládnu lekársku fakultu v Kozhikode, kde napriek snahe lekárov zomrela. Testy následne potvrdili, že sa nakazila primárnou amébovou meningoencefalitídou.
Podľa úradov ide o jedno z troch aktuálnych prípadov v okrese. Vážny priebeh choroby má aj trojmesačné dieťa a ďalší pacient. „Nie je nám jasné, ako sa bábätko nakazilo touto vzácnou chorobou,“ uviedol zdravotnícky pracovník pre denník The Indian Express.
Ochorenie vyvoláva mikroorganizmus Naegleria fowleri, známy ako „mozgožravá améba“. Tento voľne žijúci prvok sa vyskytuje vo vode a pôde, predovšetkým v teplom sladkovodnom prostredí. Do tela sa dostáva najčastejšie cez nos pri kontakte s kontaminovanou vodou. Následne putuje do mozgu, kde ničí tkanivo.
Príznaky sa objavujú v priebehu niekoľkých dní a veľmi rýchlo prechádzajú do kŕčov, kómy a smrti, informoval britský Independent. Úrady sa snažia vystopovať konkrétny zdroj nákazy. „Keď identifikujeme vodnú plochu, preveríme ľudí, ktorí sa v nej mohli kúpať,“ uviedol predstaviteľ úradu pre agentúru PTI.
Celosvetovo má toto ochorenie úmrtnosť až 97 percent. India prvý prípad zaznamenala v roku 1971, no až v posledných rokoch sa počet infekcií prudko zvýšil práve v Kérale. Kým v rokoch 2016 – 2022 evidoval štát len osem prípadov, v roku 2023 ich bolo už 36 a deväť z nich skončilo smrťou. Až do minulého roka každý známy prípad v Indii skončil fatálne. Zlom nastal v júli 2024, keď 14-ročný chlapec z Kozhikode ako prvý v krajine infekciu prežil. Na celom svete je takýchto prípadov len jedenásť.
Odborníci nárast v Kérale pripisujú lepšej diagnostike akútneho encefalitického syndrómu, zhoršujúcemu sa životnému prostrediu a tiež klimatickým zmenám. Regionálna vláda preto zaviedla špeciálne liečebné postupy pre podozrivé prípady.
Lekári zároveň zdôrazňujú, že najúčinnejšou ochranou zostáva prevencia. Odporúčajú vyhýbať sa kúpanie v stojatých teplých vodách, najmä po silných dažďoch, a používať čistú filtrovanú vodu aj pri výplachoch nosa.