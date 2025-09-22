Vykašľala sa na svoje bábätko: Matka išla oslavovať, dieťa nechala na gauči! Našla ho mŕtve

LONDÝN - V Anglicku odsúdili 37-ročnú ženu, ktorá počas oslavy narodenín nechala svoju len päťmesačnú dcérku bez dozoru. Ráno ju našla mŕtvu.
Noc plná alkoholu
Prípad sa odohral v meste Stoke-on-Trent v novembri 2021. Natasha Birksová položila malú Rhian na gauč a odišla do vedľajšej miestnosti sláviť svoje narodeniny. Spolu s partnerom vypili veľké množstvo alkoholu – vodku s džúsom aj kávový likér – a dieťa zostalo úplne bez dozoru. Počas večera matka dokonca viackrát opustila dom, aby si zapálila cigaretu.
Tragické ráno
Keď sa Birksová po prebdenej noci zobudila, našla bábätko bez známok života. Podľa prokuratúry sa dievčatko nedočkalo potrebnej starostlivosti, pretože matka bola natoľko opitá, že nebola schopná plniť základné rodičovské povinnosti.
„Natasha Birksová sa rozhodla piť alkohol, aj keď mala na starosti svoje päťmesačné dieťa, ktoré bolo na nej úplne závislé. Nezavinila priamo jeho smrť, ale svojou opitosťou mu nedokázala poskytnúť starostlivosť,“ zaznelo počas pojednávania podľa denníka Mirror.
Verdikt a trest
Súd ju uznal vinnou z týrania dieťaťa. O výške trestu sa rozhodne v decembri, uviedol portál Chronicle Live.