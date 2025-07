Obrovská rodinná tragédia: Smrtiaca améba si vyžiadala život ďalšieho dieťaťa, kúpalo sa v známom jazere

(Zdroj: Getty Images)

JUŽNÁ KAROLÍNA - Tragédia, ktorá láme srdce. Zdravé dieťa si len užívalo horúce letné dni pri vode v Južnej Karolíne, no krátko po návrate domov prišli prvé príznaky a o pár dní prišla tá najhoršia správa. Lekári potvrdili infekciu smrtiacou amébou, ktorá mu doslova požierala mozog. Stalo sa tak len pár týždňov po tom, ako Slovenskom otriasla smrť 11-ročného Tomáška, ktorý po kúpaní podľahol rovnakej infekcii.

Z Južnej Karolíny prišla desivá správa. Dieťa (vek ani meno úrady nezverejnili) zomrelo na infekciu spôsobenú amébou Naegleria fowleri, známou aj ako „mozog požierajúca améba“. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva sa dieťa nakazilo po kúpaní v známom jazere Murray, obľúbenom mieste pre rodiny, turistov aj milovníkov vodných športov. Bolo hospitalizované v detskej nemocnici Prisma Health, no ani špičková starostlivosť už nedokázala chorobu zastaviť. Prípad bol potvrdený 7. júla.

Jazero Murray bolo pôvodne vybudované na výrobu elektriny, no dnes je obľúbeným miestom oddychu. Návštevníci sa kúpali bez varovania – neexistoval žiaden signál, že by voda mohla byť kontaminovaná. Úrady upozorňujú, že napriek tragickému prípadu nie je jazero automaticky nebezpečné. Odborníci hovoria, že riziko nákazy zostáva extrémne nízke.

Smrtiace prípady

Naegleria fowleri je mikroskopický organizmus, ktorý sa prirodzene vyskytuje v teplej sladkej vode – v jazerách, riekach, ale aj v bazénoch so zlou údržbou. Do tela sa dostáva cez nos, odkiaľ putuje do mozgu. Spôsobuje tzv. primárnu amébovú meningoencefalitídu – chorobu, ktorá má takmer 100 % úmrtnosť. Od roku 1962 sa v USA nakazilo 164 ľudí, pričom prežili len štyria.

Len nedávno Slovenskom otriasla smrť 11-ročného Tomáška, ktorý po kúpaní podľahol rovnakej infekcii. V roku 2023 zomrel na rovnaké ochorenie aj 16-mesačný Michael z Arkansasu po kúpaní v detskom bazéne s nefunkčnou dezinfekciou. Vyšetrovanie ukázalo, že bazén mal nefunkčné dávkovanie chlóru a vysoké pH, čo znižovalo účinok dezinfekcie.