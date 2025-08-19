Lietajúca ryba? Šialený požiar v Kanade: Spadla rovno z neba, hasiči neverili vlastným očiam!

VANCOUVER - Kuriózny prípad riešili hasiči v kanadskej Britskej Kolumbii. Orol morský (osprey), ktorý si ulovil rybu, ju počas letu upustil priamo na elektrické vedenie. Iskra, ktorá pri tom vznikla, spôsobila požiar suchej trávy pri mestečku Ashcroft.
Hasiči o incidente informovali na sociálnych sieťach s nadhľadom. „Možno sa už unudil surovou rybou a chcel skúsiť, ako by chutila varená,“ uviedla jednotka Ashcroft Fire Rescue s humorom. Zverejnili tiež fotografie zuhoľnatenej ryby na vypálenej zemi, informuje HuffPost.
Podľa vyšetrovania sa požiar odohral 30. júla približne šesť kilometrov južne od Ashcroftu. Ryba spadla na elektrické vedenie a žeravé úlomky zapálili vysušený porast pod ním. Miesto incidentu sa nachádza asi tri kilometre od najbližšej rieky. Hasiči predpokladajú, že vták bol unavený, teploty boli vysoké a úlovok príliš veľký, preto korisť neudržal.
Dobrou správou je, že samotný „podozrivý“ orol nebol pri incidente zranený. Požiar na krátky čas spôsobil výpadok elektriny v Ashcrofte. Na jeho likvidáciu použili hasiči a miestni rančeri približne 18-tisíc litrov vody.