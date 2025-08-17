S požiarom penziónu v Zázrivej bojovali hasiči bojovali do neskorej noci

ZÁZRIVÁ - Požiar penziónu a reštaurácie v Jánošíkovom dvore v obci Zázrivá likvidovali v sobotu (16. 8.) desiatky profesionálnych a dobrovoľných hasičov do neskorých nočných hodín. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.
Požiar sa z penziónu rozšíril aj na reštauračné zariadenie. Na mieste zasahovali takmer štyri desiatky profesionálnych hasičov z Dolného Kubína, zo Žiliny, z Martina, Terchovej a Čadce, Záchranná brigáda HaZZ v Žiline a dobrovoľné hasičské zbory Zázrivá, Párnica, Žaškov, Sučany, Turany, Martin - Priekopa, Nová Bystrica, Stará Bystrica, Terchová a Varín.
Veľký POŽIAR penziónu Jánošíkov dvor v obci Zázrivá: OHEŇ vypukol počas podávania raňajok! TOTO sa podarilo zachrániť
Hasičom sa vďaka rýchlemu zásahu podarilo pred ohňom zachrániť ostatné drevené budovy v Jánošíkovom dvore. Celkové škody narástli na asi štyri milióny eur, zásah hasičov uchránil majetok za asi šesť miliónov eur.