Pri požiari v obci Hrišovce zhoreli tri jednoduché stavby a rodinný dom

HRIŠOVCE - Pri požiari v obci Hrišovce v okrese Gelnica zhoreli v noci na stredu tri jednoduché stavby a poschodový rodinný dom. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach na sociálnej sieti informovalo, že požiar im nahlásili krátko pred polnocou. Na mieste zasahovali profesionálni hasiči z Krompách a Gelnice.
„Zásah komplikovala úzka ulica, ktorá sťažovala pohyb a otáčanie hasičských vozidiel. Vodu bolo nutné dovážať až z hasičskej stanice v Krompachoch vzdialenej desať kilometrov a z rieky Hornád pri obci Richnava,“ uviedli hasiči s tým, že k zraneniu osôb pri požiari nedošlo. Na mieste zasahovalo šesť profesionálnych hasičov s troma kusmi techniky a tiež sedem dobrovoľníkov z Kluknavy a Krompách na ďalších troch vozidlách.
Odhadovaná priama škoda na majetku presahuje 130.000 eur. Príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania, na mieste bol aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru.