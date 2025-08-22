Kanada zruší časť odvetných ciel na dovoz z USA, napodobní americké výnimky

OTTAWA - Kanada zruší množstvo odvetných ciel na dovoz tovaru z USA. Na tlačovej konferencii to dnes oznámil premiér Mark Carney. Podľa neho ide o reakciu na colné výnimky na dovoz z Kanady. Tie USA zaviedli na jar a týkajú sa tovaru spĺňajúceho kritériá dohody USMCA, a tak zahŕňajú 90 percent kanadského vývozu do USA. Kanadské clá na americké autá, oceľ a hliník zatiaľ zostanú v platnosti, dodal premiér.
Zrušenie ciel je od Kanady pekné gesto
Americký prezident Donald Trump v Oválnej pracovni na otázku novinárov povedal, že zrušenie ciel je od Kanady pekné. "Mali sme výborný rozhovor a čoskoro si budeme zase volať," dodal s tým, že má Carneyho rád a považuje ho za dobrého človeka.
Podľa Carneyho tiež Ottawa zintenzívni kontakty s USA s cieľom nadviazať nové obchodné a bezpečnostné vzťahy. Dohoda USMCA má byť na budúci rok revidovaná. Carney poznamenal, že Spojené štáty dali nedávno jasne najavo, že nebudú ukladať clá na kanadský tovar, ktorý je v súlade s trojstrannou dohodou o voľnom obchode medzi USA, Mexikom a Kanadou, čo označil za pozitívny vývoj.
Obnovenie voľného obchodu
"V tejto súvislosti a v súlade so záväzkom Kanady voči USMCA dnes oznamujem, že kanadská vláda sa teraz prispôsobí Spojeným štátom a zruší všetky kanadské clá na americký tovar, na ktorý sa konkrétne vzťahuje USMCA," uviedol Carney. "Kanada a USA teraz obnovili voľný obchod pre drvivú väčšinu našich výrobkov," dodal premiér s tým, že v porovnaní s obchodnými partnermi podliehajú kanadské vývozy do USA celkovo stále nízkym clám.
Americký prezident Donald Trump v auguste zvýšil základné clo na dovoz kanadského tovaru, na ktorý sa nevzťahuje výnimka, na 35 percent z predchádzajúcich 25 percent. Zdôvodnil to údajným pašovaním nelegálnych drog cez kanadskú hranicu, najmä sa opioidu fentanyl. Podľa oficiálnych vládnych štatistík americké úrady vo finančnom roku 2024 na hraniciach zabavili asi 11 ton fentanylu. Z tohto množstva bolo na hraniciach s Kanadou zhabaných ani nie 20 kilogramov, teda približne 0,2 percenta.
V máji sa výnimka na tovar spĺňajúci kritériá dohody USMCA týkala 90 percent kanadského vývozu do USA, uviedla predtým agentúra Reuters. Aby dovoz spĺňal podmienky na bezcolné zaobchádzanie podľa USMCA, musí byť v súlade s takzvanými pravidlami pôvodu. To je súbor noriem, ktoré určujú, aká časť tovaru by mala byť vyrobená v Severnej Amerike, uviedla predtým kanadská stanica CBC. Kanada je po Mexiku druhým najväčším obchodným partnerom Spojených štátov.