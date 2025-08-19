Neuveriteľné šťastie: Mladá žena si našla zásnubný prsteň, po mesiacoch pátrania objavila obrovský diamant!

NEW YORK - Neobyčajný zásnubný príbeh sa odohral v americkom Arkansase. Tridsaťjedenročná Micherre Foxová z New Yorku sa rozhodla, že namiesto nákupu si diamant pre svoj prsteň nájde sama – a po mesačnom hľadaní v štátnom parku Crater of Diamonds sa jej podarilo objaviť 2,30-karátový kameň.
„Nikdy predtým som nedržala v rukách skutočný diamant, ale toto bol ten najdiamantovejší diamant, aký som kedy videla,“ povedala Foxová pre správu parku. Jej nález bol tento rok tretím najväčším z celkovo 366 diamantov, ktoré tu návštevníci odkryli. Crater of Diamonds pri meste Murfreesboro je 37-akrová erodovaná plocha sopečného krátera, kde môže verejnosť hľadať diamanty v ich pôvodnom ložisku. Každý návštevník si môže ponechať nájdené minerály či kamene a k dispozícii má aj náradie na zapožičanie.
„Aj keď človek vynaloží veľké úsilie, pri hľadaní diamantov vždy zohráva úlohu správne miesto a správny čas,“ komentoval jej úspech zástupca správcu parku Waymon Cox. Foxová sa na túto cestu vydala už pred dvoma rokmi s cieľom získať kameň do zásnubného prsteňa vlastnými silami. „Peniaze môžu v manželstve riešiť problémy, ale môžu sa aj minúť. Tvrdá práca a odhodlanie sa nikdy neminú,“ vysvetlila svoju motiváciu.
Podporu mala aj od svojho partnera. „Bola som ochotná ísť za tým kamkoľvek na svete. Zistila som, že jediné miesto, kde sa to dá urobiť, je priamo tu v Arkansase,“ dodala. Park Crater of Diamonds je známy tým, že od roku 1906 sa tu našlo vyše 75-tisíc diamantov v bielej, hnedej či žltej farbe. Najväčší objavený, 40,23-karátový diamant s menom Uncle Sam, je dnes vystavený v Smithsonianovom národnom prírodovednom múzeu.
Po žiadosti o ruku prišla katastrofa. VIDEO Lietadlo s nevestou sa zrútilo krátko po romantickom ÁNO
Príbeh Micherre Foxovej prichádza v čase, keď popularita diamantov klesá. Umelo pestované diamanty vyrobené v plazmových reaktoroch výrazne narušili trh a ceny oboch typov – prírodných aj laboratórnych – prudko padajú. Spoločnosť De Beers, najväčšie meno v diamantovom priemysle, začiatkom roka 2024 evidovala nepredaný sklad v hodnote 2 miliardy dolárov a následne znížila produkciu o pätinu. Jej vlastník Anglo American už firmu ponúkol na predaj.