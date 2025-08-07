Vzácne prvé vydanie Hobita sa vydražilo za takmer 50-tisíc eur: Dielo objavili pri vypratávaní domu

LONDÝN - Prvé vydanie knihy Hobit od britského spisovateľa J. R. R. Tolkiena sa v stredu vydražilo za 43.000 libier (49.247 eur). Ide o jeden z 1500 pôvodných výtlačkov tohto kľúčového fantasy románu, ktoré vyšli v roku 1937. Podľa aukčnej siene Auctioneum sa ich dodnes zachovalo len „niekoľko stoviek“. Ako informovala agentúra AFP, knihu objavili v Bristole na juhozápade Anglicka pri vypratávaní domu po úmrtí jeho majiteľa.
Knihu si zakúpil súkromný zberateľ z Británie. Záujemcovia z celého sveta vyhnali cenu na viac než štvornásobok očakávanej sumy. „Je to skvelý výsledok pre výnimočnú knihu,“ uviedla odborníčka na vzácne knihy Caitlin Rileyová zo siene Auctioneum. Podľa aukčnej siene ide o „jednu z najžiadanejších kníh modernej literatúry“. Jej nález označila za „nepredstaviteľne vzácny“. Tento výtlačok je viazaný vo svetlozelenej látke a obsahuje čiernobiele ilustrácie priamo od autora, ktorý vytvoril svet Stredozeme ako profesor na Oxfordskej univerzite.
Kniha patrila do rodinnej knižnice Huberta Priestleyho, botanika napojeného na univerzitu. Podľa Auctionea je pravdepodobné, že sa poznal s Tolkienom, keďže obaja udržiavali korešpondenciu so spisovateľom C. S. Lewisom. Hobit, ktorý predchádzal epickej trilógii Pán prsteňov, sa predal vo viac ako 100 miliónoch kópiách po celom svete. Obe ságy sa dočkali aj úspešného filmového spracovania. Iný výtlačok prvého vydania Hobita s Tolkienovou ručne písanou poznámkou v elfčine sa v júni 2015 vydražil v sieni Sotheby’s za 137.000 libier (187.000 eur).