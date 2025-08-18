REVOLÚCIA a šok vo vede: Robot má porodiť ľudské dieťa, ponúkajú riešenie pre páry aj jednotlivcov!

PEKING – Čínski vedci sľubujú, že táto technológia by mohla potenciálne pomôcť neplodným párom alebo jednotlivcom, ktorí nechcú či nemôžu podstúpiť biologické tehotenstvo.
Prvý gestačný robot by mal porodiť živé dieťa a nová technológia má napodobňovať tehotenstvo od počatia až po pôrod. Plod má rásť v umelej maternici a prijímať živiny cez hadičku, informuje britský The Telegraph. Vedci však nezverejnili podrobnosti o tom, ako presne budú vajíčka a spermie oplodnené.
Robota vyvíja spoločnosť Kaiwa Technology so sídlom v Kantone, ktorú vedie Dr. Zhang Qifeng, vedec z Technologickej univerzity v Singapure. Ak bude táto technológia úspešná, vedci dúfajú, že pomôže neplodným párom či jednotlivcom. „Teraz je potrebné implantovať do brucha robota plod, aby skutočná osoba a robot mohli interagovať a dosiahnuť tehotenstvo,“ dodal vedec.
Prvý prototyp bude uvedený na trh už v priebehu budúceho roka. Odhadované náklady predstavujú 100 000 juanov, čo je približne 14 000 amerických dolárov. Táto technológia však vyvoláva vlnu nesúhlasu a búrlivú diskusiu o etických dôsledkoch. Kritici poukazujú najmä na obvyklú väzbu medzi plodom a matkou, získanie vajíčok, spermií, či spochybňujú psychologický vplyv na dieťa.
Vedci ale hovoria o revolúcii v reprodukčnej vede a technológiu vnímajú ako odpoveď na otázku pre približne 15 percent párov na celom svete. Koncept vychádza z existujúceho výskumu umelej maternice, vrátane experimentu z roku 2017, keď sa z takzvaného „biovreca“ narodili predčasne dve jahňatá. Tím okolo Dr. Zhanga pracuje aj na legislatíve a technológiu chcú dotiahnuť do úspešného konca.