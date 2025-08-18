Pondelok18. august 2025, meniny má Elena, Helena, zajtra Lýdia

REVOLÚCIA a šok vo vede: Robot má porodiť ľudské dieťa, ponúkajú riešenie pre páry aj jednotlivcov!

Čínski vedci pracujú na robotovi, ktorý má porodiť ľudské dieťa
Čínski vedci pracujú na robotovi, ktorý má porodiť ľudské dieťa (Zdroj: Gettyimages)
PEKING – Čínski vedci sľubujú, že táto technológia by mohla potenciálne pomôcť neplodným párom alebo jednotlivcom, ktorí nechcú či nemôžu podstúpiť biologické tehotenstvo.

Prvý gestačný robot by mal porodiť živé dieťa a nová technológia má napodobňovať tehotenstvo od počatia až po pôrod. Plod má rásť v umelej maternici a prijímať živiny cez hadičku, informuje britský The Telegraph. Vedci však nezverejnili podrobnosti o tom, ako presne budú vajíčka a spermie oplodnené.

Robota vyvíja spoločnosť Kaiwa Technology so sídlom v Kantone, ktorú vedie Dr. Zhang Qifeng, vedec z Technologickej univerzity v Singapure. Ak bude táto technológia úspešná, vedci dúfajú, že pomôže neplodným párom či jednotlivcom. „Teraz je potrebné implantovať do brucha robota plod, aby skutočná osoba a robot mohli interagovať a dosiahnuť tehotenstvo,“ dodal vedec.

Prvý prototyp bude uvedený na trh už v priebehu budúceho roka. Odhadované náklady predstavujú 100 000 juanov, čo je približne 14 000 amerických dolárov. Táto technológia však vyvoláva vlnu nesúhlasu a búrlivú diskusiu o etických dôsledkoch. Kritici poukazujú najmä na obvyklú väzbu medzi plodom a matkou, získanie vajíčok, spermií, či spochybňujú psychologický vplyv na dieťa.

Vedci ale hovoria o revolúcii v reprodukčnej vede a technológiu vnímajú ako odpoveď na otázku pre približne 15 percent párov na celom svete. Koncept vychádza z existujúceho výskumu umelej maternice, vrátane experimentu z roku 2017, keď sa z takzvaného „biovreca“ narodili predčasne dve jahňatá. Tím okolo Dr. Zhanga pracuje aj na legislatíve a technológiu chcú dotiahnuť do úspešného konca.

