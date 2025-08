Kyberútoky už nevyrábajú len experti: Bežní ľudia môžu zaútočiť jediným klikom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Aj bežní ľudia bez formálneho vzdelania v IT či kyberbezpečnosti môžu v dnešnej dobe realizovať kybernetické útoky. Stačí im na to útočný program, ktorý napísal niekto iný. Podľa špecialistov na kybernetickú bezpečnosť Štefana Porubčana a Jána Benku útočia nielen jednotlivci, ale aj organizované skupiny, z ktorých mnohé fungujú podobne ako bežné firmy - majú špecializované tímy, interné procesy a jasný „biznis model“, ktorý je však v rozpore so zákonom.