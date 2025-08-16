Matka čelila lavíne kritiky za laserové ošetrenie na tvári bábätka: FOTO Výsledok všetkých šokoval!

QUEENSLAND - Austrálčanka Brooke Atkinsová čelila vlne kritiky po tom, čo nechala laserom ošetriť rozsiahle znamienko na tvári svojho syna Kingsleyho, ktoré bolo spojené s vážnymi zdravotnými rizikami. Dnes, tri roky od začiatku liečby ukázala, ako chlapec vyzerá. Zároveň pripomenula, že jej rozhodnutie o liečbe bolo pre dieťa životne dôležité a nesúviselo s vylepšením jeho vzhľadu.
Tridsaťšesťročná Brooke Atkinsová z Gold Coast v austrálskom Queenslande porodila v roku 2022 svoje druhé dieťa, syna Kingsleyho. Chlapček sa narodil s rozsiahlym znamienkom, známym ako Port Wine Stain (PWS), ktoré pokrývalo polovicu jeho tváre. Tieto kožné deformácie sú väčšinou neškodné, no ak sa nachádzajú na tvári, najmä v oblasti oka, môžu byť spojené s glaukómom a Sturge-Weberovým syndrómom.
Neskôr sa ukázalo sa, že bábätko trpí oboma týmito ochoreniami. Šesť mesiacov po jeho narodení sa Brooke a jej partner Kewene Wallace (30) rozhodli, že chlapcovi dajú znamienko ošetriť laserom. Keď však začala zdieľať príbeh syna na sociálnych sieťach, čelila silnej vlne kritiky. Niektorí internetoví trollovia ju nazývali „monštrum“ za to, že zvolila kontroverznú laserovú liečbu. Dnes, dva roky po prvom zákroku, zverejnila videá, v ktorých ukazuje, ako trojročný Kingsley vyzerá. Znamienko na jednej strane jeho tváre sa výrazne zredukovalo a ostal po ňom len jemný ružovkastý odtieň pod pokožkou.
V rozhovore pre Daily Mail v roku 2023 matka vysvetlila, že tieto deformácie majú tendenciu časom tmavnúť a zväčšovať sa. Synovo znamienko by tak mohlo byť v dospelosti omnoho nápadnejšie. „Môže získať dlažobný vzhľad s vyvýšenými hrčkami, ryhami a rizikom tvorby cievnych pľuzgierov, ktoré nebezpečne krvácajú,“ povedala vtedy Brooke. „Keď sa znamienko dostane do tohto štádia, je veľmi ťažké ho liečiť a laser už takmer nepomáha, pretože pokožka je príliš poškodená.“ Preto zvolila liečbu pulzným farbivovým laserom (Pulsed Dye Laser), ktorý je pri tejto diagnóze najúčinnejší.
„Keď sa narodil, poslali nás na dermatológiu a cievne oddelenie Detskej nemocnice v Queenslande, kde naplánovali prvý zákrok a podrobne vysvetlili, prečo je dôležitý. Cieľom nie je znamienko úplne odstrániť, ale udržať pokožku zdravú a zabrániť ďalšiemu poškodeniu.“ Nie všetci to pochopili. Niektorí písali: „To, čo mu robíte, je hrozné, robíte to skôr pre seba než pre neho.“ Iní matku obvinili, že synovi už od narodenia spôsobuje komplexy. Napriek tomu dostala aj množstvo pozitívnych reakcií od rodičov, ktorí jej rozhodnutie podporili.
Brooke priznáva, že negatívne komentáre ju na začiatku veľmi zasiahli: „Prvú polhodinu som len sedela a plakala. Mala som obrovské výčitky svedomia a pýtala som sa sama seba, či som sa rozhodla správne, hoci som vedela, že áno. V hlave mi stále zneli kruté slová. Želala by som si, aby títo ľudia poznali zdravotné riziká spojené s týmto typom znamienok a vedeli, že nejde o kozmetický zákrok. Ako rodičia sme urobili jedno z najťažších rozhodnutí v našom živote.“ Komentáre trollov ju občas stavali do pozície zlej matky, hoci len málo ľudí poznalo skutočný rozsah Kingsleyho zdravotného stavu, informoval Daily Mail.
Brooke hovorí, že kritika ju dnes už netrápi, ale priala by si, aby boli ľudia viac informovaní a nevyvodzovali unáhlené závery: „Toto mu dáva najlepšiu šancu, aby sa mu nerozšíril už aj tak dlhý zoznam zdravotných problémov. Ak na to niekto reaguje nezdvorilo, snažím sa neodpovedať, ale niekedy je to ťažké.“ Sturge-Weberov syndróm môže spôsobovať záchvaty, ktorými Kingsley trpí pravidelne, spolu s ďalšími zdravotnými postihnutiami.
Druhé ochorenie, glaukóm, môže viesť k slepote. Počas života podstúpil chlapček množstvo zákrokov, vrátane troch operácií očí. Má za sebou viac ako stovku epileptických záchvatov. V júni Brooke na TikToku prezradila: „Ako matke mi to zlomilo srdce. Potrebujeme prestávku, aby si jeho telo oddýchlo. Stále sme chorí, ale sme doma a on je šťastný. Toto je realita mnohých rodín so Sturge-Weberovým syndrómom a epilepsiou.“ Kingsley stále bojuje so záchvatmi a rodina často trávi noci v nemocniciach po celej krajine. V júli sa však situácia zlepšila a Brooke svojim priaznivcom napísala, že sa mu „darí naozaj dobre“ po tom, čo sa zotavil z niekoľkých chorôb.