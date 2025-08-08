Temné pozadie samovraždy matky obete streľby na univerzite v Prahe: Podozrivý je bývalý policajt!

PRAHA - Brutálna streľba na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe zanechala desiatky poznačených životov. Jednou z nepriamych obetí sa stala aj matka študentky, ktorá pri útoku zomrela. Tá si v apríli vzala život skokom do priepasti Macocha. Česká polícia preveruje, či jej k tomu niekto nepomohol – podozrivým je údajne bývalý policajt.
Tragický príbeh matky študentky, ktorá prišla o život pri decembrovom útoku strelca na FF UK, má podľa všetkého temné pozadie. Žena sa v apríli tohto roka rozhodla ukončiť svoj život skokom do známej priepasti Macocha.
Kriminalisti majú podozrenie z trestného činu účasti na samovražde. Prípad si už pre svoju závažnosť prevzala Krajská prokuratúra v Brne. Trestné stíhanie sa zatiaľ nezačalo, uviedol iROZHLAS.cz. Server Forum24 už skôr napísal, že podozrivý je bývalý policajt, ktorý údajne ženu k priepasti odviezol.
"Situácia je taká, že dozor si prevzala Krajská prokuratúra v Brne a preverovanie vedie krajská správa kriminálnej polície," povedal pre iROZHLAS šéf žalobcov v Blansku Jaroslav Horák. Dôvodom je sprísnenie kvalifikácie. Podľa Horáka blanenská polícia pri preverovaní doložila, že žena trpela duševnou poruchou. Dôvodom k nej bol stres prežitý zo straty dcéry. A ak má niekto podiel na samovražde takto sužovaného človeka, nehrozia mu tri roky, ako znela pôvodná kvalifikácia, ale až 12 rokov väzenia. Takto závažný prípad už patrí do rúk krajských orgánov, píše server.
"Áno, preverovanie je vedené pre podozrenie zo spáchania trestného činu účasti na samovražde," potvrdil vedúci Krajského prokuratúry v Brne Ján Sladký. Brnenskí prokurátori prevzali prípad 23. júla. Šéfžalobca Sladký tiež prvýkrát oficiálne potvrdil informáciu, ktorá doteraz nezaznela. Políciou nazbierané poznatky ukazujú jedným smerom. "Preveruje sa podozrenie zo spáchania trestného činu konkrétnou osobou," uviedol.
Po streľbe na FF UK 21. decembra 2023 zomrelo 14 študentov a pedagógov. Páchateľ, dvadsaťštyriročný študent, ktorý podľa polície o pár dní skôr zavraždil muža a dvojmesačné dieťa v Klánovickom lese na okraji Prahy a v deň streľby tiež svojho otca v stredočeskej Hostouni, spáchal samovraždu.