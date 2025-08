Príšerná matka: 16-mesačné dieťa nechala samé zomierať v agónii! Ona sa vybrala na dovolenku

Matka nechala svoje dieťa samé, išla na dovolenku. (Zdroj: Facebook, Polícia)

Cesta bez návratu

Vyšetrovanie ukázalo, že matka dieťaťa vycestovala najprv do Detroitu a následne do Portorika. Po celý čas bola Jailyn sama doma – bez dozoru, bez dostatočného prísunu vody a jedla, píše denník Mirror. Podľa patologičky Elizabeth Mooney bola smrť dievčatka dlhá, bolestivá a sprevádzaná obrovským utrpením. „Hlad, smäd, samota – trvalo to celé dni. Utrpenie, ktoré si len ťažko vieme predstaviť,“ povedala počas súdneho pojednávania.

Za múrmi väzenia: vlastná verzia príbehu

Kristel Candelario sa vo februári 2024 priznala k vražde dieťaťa spáchanej s mimoriadnou krutosťou a tiež k ohrozeniu jeho zdravia. Súd ju odsúdil na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia. Neskôr z väzenia pre NBC News uviedla, že konala pod tlakom duševnej choroby a depresie. „Jednoducho som vybehla z domu. Cítila som, akoby ma niečo prenasledovalo. Chcela som utiecť pred životom, ktorý bol plný stresu a úzkosti,“ povedala.

Tvrdila tiež, že svojmu vtedajšiemu partnerovi oznámila, že Jailyn zostane v opatere starej mamy. Jej rodičia sa však starali o jej staršiu, sedemročnú dcéru a o plánovanej ceste ani o ponechaní mladšieho dieťaťa doma nič netušili.

Zlyhanie na celej čiare

Podľa výpovedí ľudí, ktorí boli s Kristel na dovolenke, bola „iná“ – iní si všimli zmeny v správaní. Na otázky o dcérke však odpovedala, že je v poriadku. Uvažovala vraj aj nad tým, že zavolá susedke, aby sa šla pozrieť na Jailyn, no napokon to neurobila. Túto nečinnosť dnes označuje za svoju najväčšiu chybu.

Keď sa po 10 dňoch vrátila a našla dieťa v kritickom stave, podľa vlastných slov sa jej „zrútil svet“. „Nie kvôli hrozbe väzenia, na tom mi v tej chvíli nezáležalo. Bola som zúfalá. Vedela som, že to nemuselo takto dopadnúť. Moja dcéra bola zdravá, vždy som sa o ňu starala,“ povedala v rozhovore.

Súd bez milosti

Sudca Brendan Sheehan počas vynesenia rozsudku nešetril tvrdými slovami. Odsúdil Candelario za „najvyšší akt zrady“ voči vlastnému dieťaťu. „Vzťah medzi matkou a dieťaťom má byť postavený na láske a bezpečí. Ty si to zradila. Zatiaľ čo si robila fotky na pláži, tvoje dieťa doma jedlo vlastné výkaly, aby prežilo,“ uviedol.

Na záver dodal: „Zdieľaš teraz osud svojho dieťaťa – zavretá medzi štyrmi stenami. Rozdiel je len v tom, že ty v cele dostaneš jedlo.“