Obrovská tragédia v bazéne: Telo 12-ročného chlapca našla matka bez známok života, podozrenie na zásah prúdom

VARŠAVA - Pokojné letné popoludnie sa v poľskej vidieckej obci zmenilo na nočnú moru. Matka našla svojho 12-ročného syna bez známok života v bazéne na súkromnom pozemku. Podľa predbežných výsledkov pitvy mohla byť príčinou smrti elektrina.
V nedeľu 10. augusta došlo v poľskej obci Mokrzyn neďaleko Bytówa k tragédii, ktorá si vyžiadala život 12-ročného chlapca. Krátko po 17:40 matka privolala záchranárov, keď svojho syna našla v bazéne bez známok života.
Na miesto okamžite dorazili posádky leteckých záchranárov, polícia aj hasiči, no napriek rýchlej pomoci sa dieťa nepodarilo zachrániť – chlapec zomrel na mieste.
Prokuratúra zvažovala viacero verzií tragédie – od utopenia, cez náhle zdravotné zlyhanie až po smrť po zásahu elektrickým prúdom. Pitva, ktorá sa konala 13. augusta, predbežne potvrdila, že chlapec zomrel v dôsledku zásahu elektrickým prúdom. „Na definitívne výsledky si ešte počkáme, boli odobraté vzorky na ďalšie testy,“ uviedla pre portál o2.pl prokurátorka Małgorzata Jackowska-Borek z Okresnej prokuratúry v Bytówe.
Miesto tragédie preskúmal aj znalec z odboru elektrotechniky. Ten upozornil na chyby v činnosti čerpadla napojeného na bazén a jedného z ističov, no zároveň vylúčil, že by tieto poruchy mohli spôsobiť smrteľný zásah prúdom.
Vyšetrovatelia tak stále hľadajú zdroj, ktorý mohol viesť k tragickému zásahu. V prípade sa vedie trestné konanie pre neúmyselné spôsobenie smrti.