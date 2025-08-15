Neuveríte, ako tehotenstvo zmenilo tvár ženy: Prežila hotovú hrôzu, FOTO pred a po otehotnení vás šokuje!

MALAJZIA - Marketingová manažérka Farah Faizal z Malajzie zverejnila na sociálnych sieťach šokujúce fotografie pred a po otehotnení. Počas druhého tehotenstva jej totiž hormóny spustili ťažké cystické akné, výrazné opuchy nosa a prehĺbenie vrások. Svoj príbeh zverejnila, aby ukázala, že obdobie čakania na príchod bábätka nie je vždy len o „okrúhlom brušku“, ale aj o náročných fyzických a psychických zmenách.
Dvadsaťosemročná Farah Faizalová zverejnila na sociálnej sieti X dve neupravované fotografie, aby ukázala, ako sa zmenila jej tvár pred a po druhom otehotnení. Na jednej mala čistú pleť a ružové líca, na druhej bola jej tvár začervenaná a pokrytá veľkými hrčami, ktoré vyzerali ako cystické akné. Tvar nosa sa jej tiež výrazne zmenil, pôsobil väčší, v jeho okolí, na lícach a aj na čele mala hlboké vrásky, informoval britský Daily Mail.
Farah v máji napísala, že hoci počas tehotenstva netrpela nevoľnosťami, už dva mesiace po počatí si začala všímať zmeny na pleti. Na tvári sa jej objavili pustuly a pokožka začervenala, akoby bola spálená od slnka. S postupujúcim tehotenstvom jej začal opúchať nos. „Potom sa mi začali prehlbovať vrásky od úsmevu a moja tvár vyzerala ako tvár starej osoby. Zistila som, že sa mi robia vrásky na čele a medzi obočím, boli čoraz hlbšie a pribúdali. Čím bližšie som bola k pôrodu, tým to bolo horšie.“
Zverejnila detailnú fotografiu čela s hlbokými vráskami, na ktorej bolo tiež vidieť, že pleť má plnú akné a hrčiek, čiže na míle vzdialenú od jej zvyčajne hladkej pokožky. Hoci ju manžel uisťoval, že zmeny sú len dočasné, Farah priznala, že počas deviatich mesiacov často plakala. Raz sa rozplakala a spýtala sa kamarátky: „Prečo sú iné tehotné ženy také krásne? Len žiaria. Prečo som iba ja takto postihnutá?“ Kládla si vraj tieto otázky, lebo videla influencerky, ktoré počas tehotenstva vyzerali jednoducho nádherne. „Nebola som smutná, ale cítila som sa neistá. Manžel ma stále uisťoval, že je to v poriadku a len dočasné. Povzbudzoval ma a lichotil mi. Hovoril, že som v jeho očiach stále krásna a nemám myslieť na nič zlé.“
Farah tiež pochválila svoju najlepšiu priateľku, ktorá jej dodala odvahu podeliť sa o svoj príbeh na sociálnych sieťach. „Nemyslite si, že tehotenstvo je jednoduché, každý má inú skúsenosť,“ uviedla a má aj odkaz pre mužov: „Vážte si svoju manželku, obetovala svoje telo, aby priviedla na svet vaše dieťa. Nepovedzte, že epidurál je ‘skratka’.“ Pre malajzijské médiá vysvetlila, že chce poukázať aj na odvrátenú stránku tehotenstva, o ktorej sa často nehovorí. „Prianím je, aby ľudia viac chápali, že to nie je len o roztomilom brušku a pohyboch bábätka. Prechádzame obrovskými zmenami, fyzickými, emocionálnymi aj psychickými. Každá žena má inú skúsenosť a všetky by mali byť známe,“ uviedla pre Sinar Daily.
Farah porodila v júli a pre portál SAYS.com neskôr povedala, že jej pleť sa po pôrode pomaly upravuje. „Postupne sa mi vracajú črty. Je to mesiac, čo som porodila, som v režime zotavovania. Začala som tiež s laserovými ošetreniami, aby sa mi pokožka zahojila a zlepšila.“ Aj keď zmeny vo vzhľade Farah boli šokujúce, nejde o nič nezvyčajné. Zatiaľ čo niektoré budúce mamičky ospevujú „tehotenský lesk“, čoraz viac žien z celého sveta začína hovoriť o tom, aké mimoriadne zmeny sa im počas tehotenstva stali s tvárou.
Vznikol aj pojem „tehotenská tvár“. Tisíce z nich zverejňujú na sociálnych sieťach fotografie „pred“ a „po“ s humornými komentármi k svojim premenám. Autorky týchto príspevkov sa sťažujú na zvýšenú pigmentáciu, opuchnuté oči, stratu kontúr tváre a zväčšený nos. Podľa lekárov je veľká časť týchto zmien spôsobená zadržiavaním vody, čo je v tehotenstve bežný jav. Odporúčajú vyhýbať sa dlhému státiu a čo najviac si vykladať nohy. Pitný režim, hoci to môže znieť nelogicky, pomáha znížiť zadržiavanie vody. Opuchy môže zhoršiť aj preeklampsia. Ide o vážny stav charakterizovaný vysokým krvným tlakom a prítomnosťou bielkovín v moči, ktorý môže byť životu nebezpečný, ak sa nelieči. „Hormonálne zmeny počas tehotenstva môžu navyše vyvolať kožné problémy, ako je akné, opuchy, tmavé škvrny, citlivosť alebo začervenanie,“ uvádzajú odborníci zo Simple Skincare.
Niektoré matky sa tiež sťažujú na „tehotenský nos“, ktorý im počas tehotenstva výrazne napuchne. Dôvodom je zvýšenie hladiny hormónov, ktoré rozširujú cievy a zvyšujú prietok krvi do určitých častí tela. Toto zväčšenie je dočasné a u väčšiny žien sa nos vráti do pôvodnej veľkosti niekoľko týždňov po pôrode.